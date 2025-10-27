ETV Bharat / state

पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट, घर की छत गिरी, पिता और तीन बेटे बुरी तरह झुलसे

पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के चार लोग बुरी तरह झुलस गए. चारों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट
पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 3:00 PM IST

पानीपत: हरियाणा में पानीपत के गांव काबड़ी में सोमवार सुबह एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. इससे घर की छत गिर गई. कमरे में भी आग फैल गई. जिसके चलते एक व्यक्ति और उसके 9 बेटे बुरी तरह से झुलस गए. धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे और चारों को कमरे से बाहर निकाला. इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चारों की हालत गंभीर बनी हुई है.

पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट
सिलेंडर ब्लास्ट से घर की छत गिरी (Etv Bharat)

ऐसे हुआ हादसा: वहीं, घायलों ने बताया कि रात से सिलेंडर में गैस लीक हो रही थी. जैसे ही सुबह बल्ब की तार लगाई तो स्पार्किंग हो गई. इससे कमरे में अचानक जोरदार धमाका हुआ. एक युवक की शादी दो महीने पहले ही कैथल जिला में हुई थी. उसकी पत्नी भैया दूज पर अपने मायके गई हुई थी. वे अभी तक घर वापस नहीं आई थी. छत गिरने से कमरे में रखा सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया. ज्यादातर सामान युवक को शादी में मिला था. जिसमें एलईडी टीवी, ट्रंक, फ्रिज व अन्य सामान पूरी तरह से टूट गया है.

पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट, घर की छत गिरी (Etv Bharat)

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी: इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन यह हादसा एक सिलेंडर की वजह से हुआ है. जिसमें कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है.

Last Updated : October 27, 2025 at 3:00 PM IST

