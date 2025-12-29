ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में सिलेंडर ब्लास्ट; कानूनगो, मां और भाई जिंदा जले, 4 लोग झुलसे, मकान में लगी भीषण आग

घटना शहर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा रेजिडेंसी की है. मकान की दूसरी मंजिल पर शामली के रहने वाले कानूनगो अमित गौड़, उनकी मां सुशीला और छोटे भाई नितिन समेत अन्य रहते थे. अमित देवबंद तहसील में तैनात थे. सोमवार की शाम 5.30 बजे अचानक घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. इससे घर में आग लग गई.

मुजफ्फरनगर : सिलेंडर ब्लास्ट से एक मकान में आग लग गई. घटना में कानूनगो, उनकी मां और भाई जिंदा जल गए. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 4 लोग झुलस गए. फायर ब्रिगेड की टीम ने उन्हें बाहर निकाला. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. घटना सोमवार की शाम की है. तेज धमाके से आसपास के लोग सहम गए.

कुछ ही देर पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया. इससे अमित गौड़, सुशीला और नितिन की जिंदा जलकर मौत हो गई. घटना में रिचा, अक्षिका, अराध्या और नोनी झुलस गईं. तेज धमाकों से आसपास के लोग सहम गए. उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी.

कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर ब्रिगेड ने अंदर फंसे लोगों के बाहर निकाला. घटना में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है.

एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी. बताया गया था एक मकान की दूसरी मंजिल पर आग लगी है. पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. मकान के अंदर 3 लोगों के शव मिले. प्राथमिक जांच में पता चला है कि पहले घर में आग लगी. दो सिलेंडर भी फटे मिले हैं. अंदर एक अंगीठी भी मिली है. स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

खबर अपडेट हो रही...

