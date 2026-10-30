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दिल्ली: जहांगीरपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग, दमकलकर्मी झुलसा

जहांगीरपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक मकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना जहांगीरपुरी के ई-ब्लॉक की है, जहां एक घर में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.आग की लपटें देखकर आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

मकान में अचानक आग भड़क उठी देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इसी दौरान घर में रखा गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया. सिलेंडर में हुए विस्फोट से घटनास्थल पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. इस हादसे में आग बुझाने के अभियान में जुटा एक दमकलकर्मी भी झुलस गया.