दिल्ली: जहांगीरपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग, दमकलकर्मी झुलसा
जहांगीरपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग,झुलसा दमकलकर्मी, आग लगने से इलाके में मची अफरा-तफरी, दमकल विभाग की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा
Published : October 30, 2026 at 3:42 PM IST
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक मकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना जहांगीरपुरी के ई-ब्लॉक की है, जहां एक घर में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.आग की लपटें देखकर आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
मकान में अचानक आग भड़क उठी देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इसी दौरान घर में रखा गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया. सिलेंडर में हुए विस्फोट से घटनास्थल पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. इस हादसे में आग बुझाने के अभियान में जुटा एक दमकलकर्मी भी झुलस गया.
चीफ फायर ऑफिसर ए के मालिक ने कहा घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और तत्काल तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. दमकलकर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग की गंभीरता को देखते हुए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान दमकलकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने में जुटे रहे.
सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई वहीं, आग की घटना के चलते आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में भी भय का माहौल देखने को मिला.
फिलहाल आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. संबंधित विभाग की ओर से घटना के कारणों और मकान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. हादसे में झुलसे दमकलकर्मी की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है.
जहांगीरपुरी की इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में आग और गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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