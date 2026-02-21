ETV Bharat / state

दिल्ली: मदनपुर खादर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही घर के तीन लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर

दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर पहुंची फायर की गाड़ियां, तीन घायलों में एक की हालत गंभीर.

दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट
दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 2:44 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में शनिवार सुबह एक दुखद घटना सामने आयी. जहां एलपीजी गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण ब्लास्ट हो गया. जिसके कारण घर में आग लग गई और इसमें एक ही घर के तीन लोग झुलस गए इसके बाद इसकी सूचना फायर विभाग को दी गई. मौके पर पहुंची फायर की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है वही इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग झुलसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.


पड़ोसियों ने हादसे को लेकर दी जानकारी

इस घटना के बाद पड़ोसियों ने बताया कि मामला अल सुबह 4:50 की है . जब जोरदार धमाके की आवाज आई जिसके बाद हम लोग घर से बाहर निकल करके आए तो देखा कि तीन लोग बुरी तरह जख्मी है और घर के बाहर बैठे हुए हैं जिसके बाद हम लोगों ने तुरंत इसकी सूचना थाने को दी.

दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही घर के तीन लोग झुलसे (ETV Bharat)

तीन घायल लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल

जिसके बाद फायर की गाड़ी कुछ देर के बाद पहुंची और आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं इसी गली में रहने वाले सूरज ने बताया कि वह लोग सोए हुए थे तभी जोरदार धमाका होता है और उनकी नींद खुल जाती है. धमाका इतना तेज था की पिछली दो गली तक इस धमाके की आवाज गई और पूरी गली हिल गई. इसके बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि तीन लोग बुरी तरह आग से झुलसे हुए हैं और उनके घर में आग लगी है तुरंत उन्हें कंबल डालकर लगी आग को बुझाया गया. हमने देखा कि उनके घर में आग लगी हुई है उनके घर का दरवाजा उखड़ कर बाहर आ चुका है.

सुबह 4 :51 पर जोरदार धमाके के साथ हुआ ब्लास्ट

घायलों को मदद करने वाले देवेंद्र कुमार बताते हैं कि सुबह 4 :51 पर एक जोरदार धमाका होता है जब हम लोग घर से बाहर निकलकर आते हैं तो देखते हैं कि तीन लोग एक ही घर के आग से बुरी तरह झुलस हुए हैं . हमलोगों को बताया गया है कि एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है. दो लोग जो इसमें घायल हुए हैं वह तकरीबन 80% तक आग से झुलस चुके थे तो वही उनका 22 वर्षीय बेटा भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

हादसे में पति-पत्नी और बेटा झुलसे
वही मौके पर पहुंचे फायर अधिकारी ने बताया कि सुबह 4:52 पर फायर विभाग को मदनपुर खादर इलाके के जेजे कॉलोनी में आग लगने की सूचना मिली थी जिसमें आग का कारण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट को प्रथम दृष्टिया माना जा रहा है. इस हादसे में पति-पत्नी और बेटा झुलसे है, पति का नाम जगदीश और पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा जतिन को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने कहा मामले की जांच जारी है

इस दौरान फायर की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया. वही अब इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने कहा की मदनपुर खादर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आगजनी की घटना हुई है जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. और आगे की जांच जारी है.

संपादक की पसंद

