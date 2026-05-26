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चंडीगढ़ के एक ही घर में तीन सिलेंडर ब्लास्ट, तीन की हालत गंभीर, दीवार गिरी, पास के मकानों में दरार

Cylinder Blast in Chandigarh ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सोमवार की शाम चंडीगढ़ में एक ही घर में तीन सिलेंडर ब्लास्ट हो गए. हादसे में तीन लोगों के घायल होने की खबर है. धमाके इतने तेज थे की घर की दीवार गिर गई. इसके अलावा साथ लगते घरों में भी दरारें आ गई. मिली जानकारी के मुताबिक बुड़ैल गांव के जिस घर में धमाका हुआ. उसमें 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे. यहां ब्लैक में गैस भरी जाती है. गैस भरते वक्त ये हादसा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. चंडीगढ़ में सिलेंडर ब्लास्ट: हादसे में तीन मंजिला मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में घायल तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि गैस रिसाव के बाद धमाके हुए. लोगों का आरोप है कि यहां अवैध तरीके से सिलिंडरों का कारोबार किया जाता था और ब्लैक में गैस बेची जाती थी. चंडीगढ़ के एक ही घर में तीन सिलेंडर ब्लास्ट, तीन की हालत गंभीर (ETV Bharat)