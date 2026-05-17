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मंगोलपुरी में एक घर में आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट, कोई हताहत नहीं

दिल्ली के मंगोल पुरी इलाके में एक घर में गैस सिलेंडरों में अचानक धमाके होने का मामला सामने आया है.

दिल्ली के मंगोलपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट
दिल्ली के मंगोलपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 7:49 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोल पुरी इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक घर में गैस सिलेंडरों में अचानक धमाके होने लगे. बताया जा रहा है कि घर में कुल पांच सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें चार छोटे और एक बड़ा सिलेंडर शामिल था. हादसे के दौरान दो सिलेंडरों के फटने की आशंका जताई गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया गया. मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद घर के अंदर मौजूद तीन बच्चों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बाहर निकलकर फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी. बच्चों की समझदारी की वजह से बड़ा हादसा टल गया. सिलेंडरों में धमाके होने से आसपास के लोग भी घबरा गए और इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

संजीत पासवान, किराएदार (ETV Bharat)

मंगोलपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट: मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया और समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षित कराया गया.

हादसे में कोई हताहत नहीं: इस मकान में रहने वाले किराएदार संजीत पासवान ने बताया, "जब घर में आग लगी तो बच्चे अकेले थे, वो खाना बना रहे थे. तभी ये आग लगी, सभी इस बिल्डिंग में किराएदार हैं, मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, कोई हानि नहीं हुई."

फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती जांच में सिलेंडर लीकेज की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अधिकारी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं. गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

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