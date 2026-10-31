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चक्रवाती तूफान का असर दिल्ली तक, बारिश के बाद आई तापमान में गिरावट, हवा भी हुई साफ

दिल्ली में बारिश के बाद आई तापमान में गिरावट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सर्दियों की दस्तक के साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर का महीना कई मायनों में अलग रहा. राजधानी में पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में अक्टूबर की सबसे साफ हवा दर्ज की गई. इसके अलावा 4 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई और 1951 के बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन भी रिकॉर्ड किया गया. बारिश और ठंड के चलते हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला. दिल्ली में बारिश की वजह से कल शुक्रवार को भी तापमान में गिरावट देखी गई.