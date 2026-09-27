ETV Bharat / state

बिहार में चक्रवाती तूफान से धान की फसल बर्बाद, किसानों ने की सरकारी मुआवजे की मांग

पटना के मसौढ़ी में नष्ट धान की फसल ( ETV Bharat )

पटना: पिछले तीन दिनों से जारी चक्रवाती तूफान और भारी बारिश ने पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में तबाही मचाई है. तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल जमीन पर गिर गई है. महीनों की मेहनत के बाद जब फसल पककर कटने के कगार पर थी, तभी इस आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. किसानों ने अब प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है.