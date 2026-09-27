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बिहार में चक्रवाती तूफान से धान की फसल बर्बाद, किसानों ने की सरकारी मुआवजे की मांग

पटना के मसौढ़ी में चक्रवाती तूफान से धान की फसल बर्बाद हो गई है. प्रशासन ने नुकसान के आकलन का निर्देश दिया है. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान

cyclonic storm damage paddy crops in patna
पटना के मसौढ़ी में नष्ट धान की फसल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
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पटना: पिछले तीन दिनों से जारी चक्रवाती तूफान और भारी बारिश ने पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में तबाही मचाई है. तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल जमीन पर गिर गई है. महीनों की मेहनत के बाद जब फसल पककर कटने के कगार पर थी, तभी इस आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. किसानों ने अब प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है.

खेतों में भरा पानी, फसलें हुईं जलमग्न

मसौढ़ी के ग्रामीण इलाकों में इस आपदा का सबसे ज्यादा असर सगुनी गांव में देखा गया है. यहां करीब दो दर्जन से अधिक गांवों की सैकड़ों बीघा फसल आड़ी-तिरछी होकर जमीन से चिपक गई है. खेतों में घुटने भर पानी भर जाने के कारण धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है. पानी में डूबी रहने के कारण पक चुकी धान अब खेत में ही सड़ने और अंकुरित होने लगेगी.

cyclonic storm damage paddy crops in patna
पटना के मसौढ़ी में नष्ट धान की फसल (ETV Bharat)

चक्रवाती तूफान ने तोड़ी किसानों की कमर

जगपुरा के किसान सीताराम शर्मा ने बताया कि मौसम की मार से सभी किसान परेशान हैं. इस चक्रवाती तूफान से सबसे बड़ी आफत आई है, क्योंकि धान की फसल धीरे-धीरे पकने लगी थी. नवंबर-दिसंबर में फसल कटने वाली थी, लेकिन ऐसे समय में तूफान आना तबाही का मंजर है. भैसवां और सगुनी के किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खाद, बीज और मजदूरी पर पैसा लगाया था. खेतों में पानी होने से हार्वेस्टर मशीन भी नहीं उतर पा रही है.

"किसान को ना भगवान साथ देते हैं और ना ही सरकार साथ देती है. इस चक्रवाती तूफान में फसल नष्ट हो गयी. किसानों ने कर्ज लेकर फसल लगायी थी. सारा धान पानी में गिर गया. अब यह अंकुरित हो जाएगी." - सीताराम शर्मा, किसान

पटना के मसौढ़ी में नष्ट धान की फसल (ETV Bharat)

'खून-पसीने की मेहनत पानी में बही'

सगुनी के किसान शिव शंकर सिंह ने कहा कि कभी बाढ़, कभी सुखाड़ तो कभी बेमौसम बारिश से हर बार किसान ही परेशान होते हैं. इस बार धान की फसल पकने के समय तूफान आने से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. वहीं, कारू सिंह ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि तूफान से भारी क्षति हुई है. इस तबाही से हमारी खून-पसीने की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई है.

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पटना के मसौढ़ी में नष्ट धान की फसल (ETV Bharat)

नुकसान के आकलन का निर्देश जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी हर्ष पटेल ने किसानों को आश्वासन दिया है कि, किसान सलाहकार को निर्देश दिया गया है कि, फसल क्षति का आंकलन किया जाएगा. सरकार की ओर से राहत दी जाएगी. इसके लिए किसान सलाहकार रिपोर्ट तैयार करें.

"पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान होने की सूचना मिली है. सभी किसान सलाहकारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने पंचायत में जाकर नुकसान का आकलन करें. जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेजी जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके." - हर्ष पटेल, प्रखंड कृषि पदाधिकारी

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