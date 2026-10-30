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दिल्ली एनसीआर में दिखा चक्रवाती तूफान अर्नब का असर बदला मौसम, आज भी बारिश का अलर्ट

दिल्ली एनसीआर में दिखा चक्रवाती तूफान अर्नब का असर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिल्ली एनसीआर तक दिखने लगा है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में कल गुरुवार से बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार (29 अक्तूबर) को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री की वृद्धि के साथ 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, 6.4 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि औसत से 5.6 डिग्री अधिक है. शहर के पालम में सबसे कम अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जिसको लेकर सामान्य तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान हैे. सुबह से दोपहर के पहले तक कई स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.