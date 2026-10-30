दिल्ली एनसीआर में दिखा चक्रवाती तूफान अर्नब का असर बदला मौसम, आज भी बारिश का अलर्ट
दिल्ली- एनसीआर के इलाकों में बारिश का दौर जारी,गुरुवार को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री की वृद्धि के साथ 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज
Published : October 30, 2026 at 8:57 AM IST
नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिल्ली एनसीआर तक दिखने लगा है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में कल गुरुवार से बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार (29 अक्तूबर) को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री की वृद्धि के साथ 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, 6.4 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि औसत से 5.6 डिग्री अधिक है. शहर के पालम में सबसे कम अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया है.
मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जिसको लेकर सामान्य तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान हैे. सुबह से दोपहर के पहले तक कई स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.
VIDEO | Delhi wakes up to pleasant, cloudy weather following overnight rainfall. Morning visuals from India Gate, Kartavya Path area. #DelhiRains #DelhiWeather #WeatherUpdate (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4tUxVMU1gP— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
मौसम विभाग के अनुसार, 31 अक्टूबर तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 1 और 2 नवंबर तक आसमान साफ होने और मौसम के स्थिर होने की संभावना जताई गई है. दिन के दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, और उसके बाद इसमें 2-3 डिग्री की वृद्धि होगी.
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केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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