देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर्व पर चक्रवाती तूफान अकवान का असर, बालोद में बाजार प्रभावित
चक्रवाती तूफान अकवान का असर त्योहारी सीजन पर पड़ा है. बालोद से दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 5:32 PM IST
बालोद: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अकवान से बालोद में बेमौसम बरसात हो रही है. इस बारिश का असर देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर भी पड़ा है. खास तौर पर इस पर्व के बाजार पर यह असर देखा जा रहा है.आसमान में छाए बादलों और बारिश की आशंका के चलते गन्ने और पूजन सामग्री के व्यापार की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है. जहां हर साल इस पर्व पर सुबह से ही बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहीं इस बार शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है.
दुकानों से ग्राहक गायब
बालोद शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले जय स्तंभ चौक पर परंपरागत रूप से गन्ने का बड़ा बाजार सजा हुआ है. इसके अलावा घड़ी चौक, सदर मार्ग और बुधवारी बाजार क्षेत्रों में भी पूजन सामग्री, फल, फूल, लाई-बताशा और दीयों की अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं. लेकिन खराब मौसम और ठंडी हवाओं के कारण दोपहर तक बाजार में केवल इक्का-दुक्का ग्राहक ही खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. व्यापारियों के मुताबिक, बाजार में इस बार गन्ना 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति जोड़ी के भाव से बिक रहा है. आसपास के ग्रामीण अंचलों से बड़ी उम्मीद के साथ गन्ना लेकर पहुंचे किसानों और स्थानीय विक्रेताओं को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है.
बारिश के डर से घरों में कैद रहे लोग
चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से जिले में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बूंदाबांदी और तेज बारिश की आशंका के कारण आम नागरिक घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आकर खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या भी इस बार बेहद कम देखी जा रही है.
हमने त्योहार को देखते हुए पर्याप्त स्टॉक मंगाया था, लेकिन मौसम की मार से शुरुआती कारोबार काफी प्रभावित हुआ है- स्थानीय व्यापारी
अगर लगातार बारिश होती है, तो खुले में लगी अस्थायी दुकानों के सामान को सुरक्षित रखना हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी-स्थानीय व्यापारी
सुस्त ग्राहकी के बावजूद स्थानीय व्यापारियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है. हिंदू पंचांग और परंपरा के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह और पूजन का मुख्य मुहूर्त शाम के समय ही होता है. ऐसे में दुकानदारों को विश्वास है कि शाम ढलने से पहले लोग पूजा की आवश्यक सामग्री और गन्ने का मंडप सजाने के लिए बाजार का रुख जरूर करेंगे. व्यापारी बाजार में तेजी का इंतजार कर रहे हैं.