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देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर्व पर चक्रवाती तूफान अकवान का असर, बालोद में बाजार प्रभावित

अकवान तूफान से बालोद का बाजार प्रभावित ( ETV BHARAT )

बालोद: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अकवान से बालोद में बेमौसम बरसात हो रही है. इस बारिश का असर देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर भी पड़ा है. खास तौर पर इस पर्व के बाजार पर यह असर देखा जा रहा है.आसमान में छाए बादलों और बारिश की आशंका के चलते गन्ने और पूजन सामग्री के व्यापार की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है. जहां हर साल इस पर्व पर सुबह से ही बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहीं इस बार शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है.

दुकानों से ग्राहक गायब बालोद शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले जय स्तंभ चौक पर परंपरागत रूप से गन्ने का बड़ा बाजार सजा हुआ है. इसके अलावा घड़ी चौक, सदर मार्ग और बुधवारी बाजार क्षेत्रों में भी पूजन सामग्री, फल, फूल, लाई-बताशा और दीयों की अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं. लेकिन खराब मौसम और ठंडी हवाओं के कारण दोपहर तक बाजार में केवल इक्का-दुक्का ग्राहक ही खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. व्यापारियों के मुताबिक, बाजार में इस बार गन्ना 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति जोड़ी के भाव से बिक रहा है. आसपास के ग्रामीण अंचलों से बड़ी उम्मीद के साथ गन्ना लेकर पहुंचे किसानों और स्थानीय विक्रेताओं को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है.