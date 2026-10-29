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215 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा अर्नब तूफान, जानिए उत्तर प्रदेश पर क्या मंडरा रहा खतरा ?

215 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा अर्नब तूफान. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अर्बन 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया. इसके कारण तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश से बाढ़ का डर बना हुआ है. जानमाल का नुकसान भी हुआ है.

तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी होने के बाद अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा.

215 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा अर्नब तूफान. (ईटीवी भारत) आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंसेज विभाग के प्रोफेसर जावेद एन. मलिक के अनुसार यूपी के लोगों को इस तूफान से घबराने या किसी बड़े नुकसान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि इसके प्रभाव से बारिश और हवाएं जरूर चलेंगी. प्रोफेसर जावेद एन. मलिक ने बताया कि शुरुआत में हवा की रफ्तार 215 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास आंकी गई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तट से टकराते समय हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब रह गई. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे तूफान आगे बढ़ता है. इसकी ताकत कम होने लगती है. यह तूफान अब रायपुर की तरफ बढ़ रहा है और वहां पहुंचते-पहुंचते हवा की रफ्तार घटकर लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाएगी. इसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचते-पहुंचते हवाएं और भी शांत हो जाएंगी.