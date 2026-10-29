215 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा अर्नब तूफान, जानिए उत्तर प्रदेश पर क्या मंडरा रहा खतरा ?
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद एन. मलिक के अनुसार यूपी के लोगों को इस तूफान से घबराने या बड़े नुकसान की चिंता की ज़रूरत नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:42 AM IST
कानपुर: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अर्बन 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया. इसके कारण तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश से बाढ़ का डर बना हुआ है. जानमाल का नुकसान भी हुआ है.
तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी होने के बाद अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा.
आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंसेज विभाग के प्रोफेसर जावेद एन. मलिक के अनुसार यूपी के लोगों को इस तूफान से घबराने या किसी बड़े नुकसान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि इसके प्रभाव से बारिश और हवाएं जरूर चलेंगी.
प्रोफेसर जावेद एन. मलिक ने बताया कि शुरुआत में हवा की रफ्तार 215 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास आंकी गई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तट से टकराते समय हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब रह गई.
उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे तूफान आगे बढ़ता है. इसकी ताकत कम होने लगती है. यह तूफान अब रायपुर की तरफ बढ़ रहा है और वहां पहुंचते-पहुंचते हवा की रफ्तार घटकर लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाएगी. इसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचते-पहुंचते हवाएं और भी शांत हो जाएंगी.
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि नदियों वाले मैदानी इलाकों में तूफानों का असर ज्यादा होता है, लेकिन प्रोफेसर मलिक ने बताया कि यूपी की नदियों पर इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा.
तूफान अपने साथ बादल और नमी लेकर आ रहा है इसलिए यूपी के कई हिस्सों में बारिश जरूर देखने को मिलेगी. हालांकि यह बारिश बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी और न ही इससे नदियों का पानी अचानक बढ़ने का कोई खतरा है.
मौसम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अक्टूबर के महीने में जमीन पर हवा का दबाव कम और तापमान ज्यादा रहता है, जबकि समुद्र में हवा का दबाव ज्यादा और तापमान कम होता है. तापमान, हवा के इस दबाव और पृथ्वी की घूमने की गति की वजह से ही इस मौसम में ऐसे चक्रवात बनते हैं.
साल 1999 में आया ओडिशा का सुपर साइक्लोन 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाला था, जबकि यह काफी कम तीव्रता वाला तूफान है. विशाखापट्टनम और रायपुर से आगे बढ़ते-बढ़ते इसकी हवाएं धीमी पड़ जाएंगी और यूपी में बस हल्की से मध्यम बारिश और सामान्य हवाएं ही चलेंगी.