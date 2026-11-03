चक्रवाती तूफान मुरासु का राजस्थान में नहीं दिखेगा असर, अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क
बाड़मेर में 36.8 डिग्री पहुंचा पारा, माउंट आबू में सबसे ठंडी रात
Published : November 3, 2026 at 12:30 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है. प्रदेश में फिलहाल बारिश की गतिविधियां थम चुकी हैं और ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है. दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है, जबकि रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर ज्यादा बना हुआ है. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जैसलमेर में पारा 36.2 डिग्री तक पहुंच गया. जोधपुर शहर में 34.5 डिग्री, जवाई डैम (पाली) में 33.6 डिग्री, चूरू में 34.4 डिग्री और श्रीगंगानगर में 33.9 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री रहा.
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मौसम विभाग के अनुसार पिलानी में सबसे अधिक 34 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री, अजमेर में 31.7 डिग्री, कोटा में 31.4 डिग्री और अलवर में 30.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा.
माउंट आबू में सबसे ठंडी रात: रात के तापमान में कुछ इलाकों में गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रहा. नागौर में रात का पारा 15.1 डिग्री, अजमेर में 15.4 डिग्री और भीलवाड़ा में 14.7 डिग्री दर्ज किया गया. जयपुर में न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जोधपुर में 18.5 डिग्री और उदयपुर क्षेत्र के डबोक में 14.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में रात का तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच बना हुआ है. इससे साफ है कि प्रदेश में फिलहाल दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है. दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि सुबह और रात को हल्की ठंड महसूस होने लगी है.
राज मौसम अपडेट 02 नवंबर वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' बना हुआ है। इसके आज रात्री को द-पू आंध्र प्रदेश तट को पार करने की प्रबल संभावना है। तूफान 'मुरासू' का राजस्थान में कोई प्रभाव नहीं होगा। राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। https://t.co/ilvdsblKRv— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) November 2, 2026
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बीकानेर में रात का पारा सामान्य से ज्यादा: मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य श्रेणी में दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान के मामले में जोधपुर संभाग में पारा सामान्य से अधिक और बीकानेर संभाग में सामान्य से काफी अधिक रहा. ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात के समय फिलहाल ठंड का असर अपेक्षाकृत कम है.
चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का राजस्थान में नहीं होगा असर: बंगाल की खाड़ी में बने भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' को लेकर भी मौसम विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मध्य-पश्चिमी और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में यह भीषण चक्रवाती तूफान बना हुआ है. इसके सोमवार रात दक्षिण-पूर्वी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की प्रबल संभावना है. हालांकि, इस चक्रवाती तूफान का राजस्थान के मौसम पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश की कोई विशेष गतिविधि होने के आसार नहीं हैं. ऐसे में प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ रहने और दिन के तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है. नवंबर की शुरुआत में जहां पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय गर्मी बनी हुई है, वहीं माउंट आबू और शेखावाटी क्षेत्र में रात के तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट महसूस होने लगी है.
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