ETV Bharat / state

चक्रवाती तूफान मुरासु का राजस्थान में नहीं दिखेगा असर, अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क

मौसम भवन राजस्थान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है. प्रदेश में फिलहाल बारिश की गतिविधियां थम चुकी हैं और ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है. दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है, जबकि रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.