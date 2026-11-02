100 KM स्पीड से आ रहा साइक्लोन मुरासु, मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट, 2021 के बाद सबसे ठंडा नवंबर
मुरासु तूफान मध्य प्रदेश में दिखाएगा असर, दीपावली पर बढ़ाएगा सर्दी, 28 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट, सबसे ठंडा नवंबर. रिपोर्ट-बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:10 PM IST
भोपाल: चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद आ रहे चक्रवाती तूफान मुरासु के चलते मध्य प्रदेश में सर्दी की दस्तक समय से पहले हो गई है. नवंबर माह में के पहले हफ्ते में प्रदेश में राजधानी भोपाल, पचमढ़ी, दमोह सहित कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है. पिछले दस साल में यह दूसरा मौका है जब नवंबर के पहले हफ्ते में तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा हो. 2021 में राजधानी भोपाल में रात का पारा 12.4 डिग्री पहुंचा था. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवाती तूफान मुरासु का असर मध्य प्रदेश के 28 जिलों में दिखाई देगा. तूफान के चलते इन जिलों में गरज के साथ बारिश होगी.
100 किमी प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा मुरासु चक्रवात
अर्नब के बाद चक्रवाती तूफान मुरासु देश के पूर्वी तट के लिए संकट बनकर आया है. मुरासु तूफान पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है और तेज गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. माना जा रहा है कि इस तूफान की हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. चक्रवाती तूफान का मध्य प्रदेश तक में अपना असर दिखाएगा. मौसम वैज्ञानिक अरूण शर्मा के मुताबिक इस तूफान के चलते प्रदेश के 28 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना है.
2021 के बाद सबसे ठंडा नवंबर
मुरासु का असर मध्य प्रदेश में 3 नवंबर से ही दिखाई देने लगेगा. 3 नवंबर को प्रदेश के बड़वानी, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाडत्रा, पांढुर्णा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, मैहर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज में दिखाई देगा. इन जिलों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और बारिश की संभावना है.
4 नवंबर को प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, धारी, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर में तेज हवा और बरिश की संभावना है. 5 नवंबर को प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, छिंदवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में तेज हवा और बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक छह नवंबर से प्रदेश में बादल साफ हो जाएंगे. हालांकि इसके बाद सर्दी अपना असर दिखाना शुरू करेगी. अर्नब चक्रवाती तूफान के बाद मध्य प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
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दीपावली पर सर्दी दिखाएगी अपना असर
प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 15.4, दमोह में 14.8, शाजापुर में 14.6, कटनी में 15.6 डिग्री न्यूनतमा तापमान रिकॉर्ड किया गया. मध्य प्रदेश में 2021 के बाद दूसरी बात है जब नवंबर के पहले हफ्ते में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा हो. 2021 में प्रदेश में न्यूनतम तापमान 12.4 रिकार्ड किया गया था. आमतौर पर दीपावली पर गुलाबी ठंड का ट्रेंड रहा है, हालांकि इस बार मुरासु की वजह से पिछले सालों के मुकाबले रात का तापमान 15 डिग्री से भी नीचे जा सकता है.