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100 KM स्पीड से आ रहा साइक्लोन मुरासु, मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट, 2021 के बाद सबसे ठंडा नवंबर

मुरासु तूफान मध्य प्रदेश में दिखाएगा असर ( ETV Bharat )

भोपाल: चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद आ रहे चक्रवाती तूफान मुरासु के चलते मध्य प्रदेश में सर्दी की दस्तक समय से पहले हो गई है. नवंबर माह में के पहले हफ्ते में प्रदेश में राजधानी भोपाल, पचमढ़ी, दमोह सहित कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है. पिछले दस साल में यह दूसरा मौका है जब नवंबर के पहले हफ्ते में तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा हो. 2021 में राजधानी भोपाल में रात का पारा 12.4 डिग्री पहुंचा था. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवाती तूफान मुरासु का असर मध्य प्रदेश के 28 जिलों में दिखाई देगा. तूफान के चलते इन जिलों में गरज के साथ बारिश होगी.

100 किमी प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा मुरासु चक्रवात