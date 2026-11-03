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मुरासु तूफान का असर : छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे बादल, बस्तर में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना

मुरासु चक्रवात की वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव ( Etv Bharat )

रायपुर : छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मुरासु तूफान की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण उमस और गर्मी बनी हुई है. इसके पहले चक्रवात अर्नब की वजह से 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ था.





छत्तीसगढ़ में नहीं दिखेगा ज्यादा असर

मौसम विभाग के मुताबिक मुरासु चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा. मुरासु चक्रवात बुधवार की सुबह लो प्रेशर में बदल जाएगा. मुरासु चक्रवात का सबसे ज्यादा असर आंध्र और तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है. मुरासु चक्रवात का असर मंगलवार और बुधवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है. इस दौरान एक दो स्थानों पर हेवी रेन होने की संभावना है. 7 नवंबर के बाद मौसम ड्राई होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के बाद छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ेगी.