मुरासु तूफान का असर : छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे बादल, बस्तर में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना
छत्तीसगढ़ में किसान अर्नब तूफान से प्रभावित हुए हैं.वहीं अब मुरासु तूफान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 2:31 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मुरासु तूफान की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण उमस और गर्मी बनी हुई है. इसके पहले चक्रवात अर्नब की वजह से 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ था.
छत्तीसगढ़ में नहीं दिखेगा ज्यादा असर
मौसम विभाग के मुताबिक मुरासु चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा. मुरासु चक्रवात बुधवार की सुबह लो प्रेशर में बदल जाएगा. मुरासु चक्रवात का सबसे ज्यादा असर आंध्र और तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है. मुरासु चक्रवात का असर मंगलवार और बुधवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है. इस दौरान एक दो स्थानों पर हेवी रेन होने की संभावना है. 7 नवंबर के बाद मौसम ड्राई होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के बाद छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ेगी.
चक्रवात मुरासु का ज्यादा असर आंध्र और तमिलनाडु में पड़ रहा है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका असर उतना ज्यादा नहीं होगा. दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इसका असर देखने को मिल सकता है. इस दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है. मंगलवार और बुधवार इन दो दिनों के दौरान बस्तर संभाग के बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. मुरासु चक्रवात की वजह से किसी तरह के जनधन या फिर कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिलेगी- संजय बैरागी,मौसम वैज्ञानिक
मुरासु चक्रवात के कारण छायी बदली
वर्तमान में मुरासु चक्रवात कमजोर पड़ गया है, जो बुधवार की सुबह तक लो प्रेशर में बदल जाएगा. इसके बाद प्रदेश में ड्राई वेदर की स्थिति आ जाएगी. 7 नवंबर के बाद प्रदेश में ड्राई वेदर देखने को मिल सकता है. मुरासु चक्रवात की वजह से राजधानी के साथ ही दूसरी जगह पर बादल छाए हुए हैं. जिसकी वजह से उमस और गर्मी महसूस की जा रही है.
बस्तर में हो सकती है बारिश
सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के एक दो स्थानों का भारी बारिश हो सकती है. अगले तीन दिनों तक राजधानी या फिर प्रदेश के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. मुरासु तूफान का असर खत्म होने के साथ ही ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी. उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी. जिसके बाद ठंड बढ़ेगी.
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