चक्रवाती तूफान मोन्था का दिखेगा छत्तीसगढ़ में असर, 27-30 अक्टूबर तक रेड और ऑरेंज अलर्ट, बस्तर में भारी बारिश और आंधी की आशंका

रायपुर: चक्रवाती तूफान मोन्था 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा. इस तूफान के टकराने से इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा. 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई पड़ेगा. इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ के साथ ही साउथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा. इससे 28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की हो सकती है.

रेंड और ऑरेंज अलर्ट: बस्तर संभाग में भारी बारिश के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी आशंका है. मोन्था तूफान का असर 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य में देखने को मिलेगा. तूफान के कमजोर होने के बाद 30 अक्टूबर को इसका असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भी दिखाई पड़ेगा. इस दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस तूफान के असर को लेकर मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

आज की स्थिति में चक्रवाती तूफान मोन्था साउथ वेस्ट वे बंगाल और इससे लगे हुए क्षेत्र में हैं. अगले 24 घंटे में प्रबल होकर यह साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले में भारी बारिश का अनुमान है- मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला

3 दिन तक असर: आज 27 अक्टूबर के साथ ही 28 अक्टूबर को भी चक्रवाती तूफान मोन्था का असर बस्तर संभाग में दिखेगा. भारी बारिश होने के साथ ही 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है. इसकी वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है. भारी वर्षा होने के साथ ही आंधी चल सकती है. फिर 29 अक्टूबर को मध्य छत्तीसगढ़ में और फिर उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है. इसके लिए रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगह जगह आरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

चक्रवाती तूफान मोथा का दिखेगा छत्तीसगढ़ में असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तूफान का सबसे ज्यादा असर 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्से में होगा. मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर को तेज आंधी चलने के साथ ही भारी बारिश होने की आशंका है.