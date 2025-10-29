ETV Bharat / state

मोंथा तूफान यूपी में अभी 4 दिन कराएगा बारिश; लखनऊ-कानपुर समेत 11 जिलों में IMD का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं

आगरा-इटावा ने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ ठंडक देखने को मिली. पूरे प्रदेश में इटावा सबसे ज्यादा ठंडा जिला रहा, यहां बारिश भी ज्यादा हुई.

Etv Bharat
उत्तर प्रदेश में 48 घंटे से अलग-अलग जिलों में बारिश हो रही. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 9:58 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है. पिछले दो दिनों से ज्यादातर जिलों में दिनभर बादल छाए रहे. दिन में 20 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रहीं. कुछ जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश भी हुई.

प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने हवा चलने व बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई कई. जिलों में तो अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. इटावा और आगरा तो अक्टूबर में अब तक के इतिहास में सबसे ठंडे मंगलवार को रहे.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिन तक मोंथा तूफान का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक-दो जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. IMD ने 11 जिलों में अलर्ट घोषित किया है.

यूपी में 48 घंटे में बदला मौसम: पिछले 48 घंटे में अचानक हुए मौसम परिवर्तन से ठंडक में वृद्धि हुई है. दिन में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं. 48 घंटे के पहले लगभग 15 दिन से मौसम शुष्क बना हुआ था. दिन में आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण दिन में गर्मी रही.

अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया. वहीं, 48 घंटे में अचानक मौसम ने करवट ली और ठंडक में वृद्धि हुई है. बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है.

आगरा और इटावा में रिकॉर्ड तोड़ ठंडक: मंगलवार को आगरा में जहां अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं इटावा में 20 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रेषण इतिहास में अक्टूबर में यह सबसे कम अधिकतम तापमान है.

इटावा में सबसे ज्यादा बारिश: मंगलवार को इटावा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई, लखनऊ, आगरा, फर्रुखाबाद आदि जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई. हरदोई में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में पिछले 48 घंटे के दौरान दिन में बादल छाए रहे, कई स्थानों पर रिमझिम बारिश होती रही. बादल छाए रहने और बारिश होने से ठंडक में इजाफा हुआ. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलती रहीं, जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई.

जहां 48 घंटे पहले अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था, वहीं मंगलवार को 9 डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

लखनऊ का आज का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में दिन में बादलों की आवाजाही रहेगी. 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इटावा सबसे ठंडा जिला: उत्तर प्रदेश का इटावा मंगलवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान गाजीपुर जिले में 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मोंथा तूफान आंध्र प्रदेश के तट पर टकरा चुका है. तूफान के असर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में चार दिन तक बादल छाए रहेंगे. गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. तूफान का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में पड़ेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा. न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वही अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा.

ये भी पढ़ेंः यूपी में मोंथा तूफान का कहर; बुलंदशहर-बनारस समेत 10 जनपद में हो रही झमाझम बरसात, 23 जिलों में IMD का अलर्ट

TAGGED:

UP WEATHER LATEST UPDATES
UP WEATHER NEWS
AAJ KA MAUSAM
UP IMD ALERT HEAVY RAIN
CYCLONE MONTHA LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.