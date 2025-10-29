ETV Bharat / state

मोंथा तूफान यूपी में अभी 4 दिन कराएगा बारिश; लखनऊ-कानपुर समेत 11 जिलों में IMD का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं

उत्तर प्रदेश में 48 घंटे से अलग-अलग जिलों में बारिश हो रही. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है. पिछले दो दिनों से ज्यादातर जिलों में दिनभर बादल छाए रहे. दिन में 20 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रहीं. कुछ जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश भी हुई.

प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने हवा चलने व बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई कई. जिलों में तो अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. इटावा और आगरा तो अक्टूबर में अब तक के इतिहास में सबसे ठंडे मंगलवार को रहे.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिन तक मोंथा तूफान का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक-दो जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. IMD ने 11 जिलों में अलर्ट घोषित किया है.

यूपी में 48 घंटे में बदला मौसम: पिछले 48 घंटे में अचानक हुए मौसम परिवर्तन से ठंडक में वृद्धि हुई है. दिन में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं. 48 घंटे के पहले लगभग 15 दिन से मौसम शुष्क बना हुआ था. दिन में आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण दिन में गर्मी रही.

अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया. वहीं, 48 घंटे में अचानक मौसम ने करवट ली और ठंडक में वृद्धि हुई है. बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है.

आगरा और इटावा में रिकॉर्ड तोड़ ठंडक: मंगलवार को आगरा में जहां अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं इटावा में 20 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रेषण इतिहास में अक्टूबर में यह सबसे कम अधिकतम तापमान है.

इटावा में सबसे ज्यादा बारिश: मंगलवार को इटावा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई, लखनऊ, आगरा, फर्रुखाबाद आदि जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई. हरदोई में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा.