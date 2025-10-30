ETV Bharat / state

यूपी पर 48 घंटे भारी; मोंथा तूफान तबाही मचाने को तैयार, 33 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

UP Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 578% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. किसान अपनी फसल करें सुरक्षित.

उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से हो रही झमाझम बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:12 AM IST

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से दिखने लगा है. तूफान के असर के चलते मौसम विभाग ने प्रदेश में 48 घंटे तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, भारी बारिश होने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई. तेज रफ्तार हवाएं भी चलती रहीं. दिनभर बादल छाए रहने व बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है. वहीं रात का तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. दिन में ठंडी हवाओं के चलने से ठंडक में वृद्धि हुई है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.2 मिमी के सापेक्ष 1.4 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 578% अधिक है. वहीं, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 28 मिलीमीटर के सापेक्ष 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 75% अधिक है.

यूपी के 33 जिलों में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने यूपी के चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बांदा, फतेहपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर समेत 33 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय बूंदाबांदी हुई, दिन में कई स्थानों पर बादल छाए रहे. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही. दिन में कुछ स्थानों पर आसमान साफ रहा और धूप खिली. अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले दो डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई.

लखनऊ का आज का मौसम: अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं रिमझिम बारिश जारी है. बादलों की वजह से हल्का अंधेरा छाया हुआ है.

यूपी का कौन सा जिला सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का इटावा बुधवार को सबसे अधिक ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सबसे अधिक तापमान बहराइच जिले में 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश पर पड़ रहा है, जिसके चलते 30 व 31 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार को प्रदेश के 33 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने की संभावना है.

31 अक्टूबर को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. पहली नवंबर से मोंथा तूफान का असर धीरे-धीरे कम होगा और 2 नवंबर से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया, पूर्वी उप्र, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में मोंथा तूफान के चलते 27 अक्टूबर से ही मौसम बदल गया था. कानपुर समेत अन्य जिलों में औसतन 15 से 20 मिमी. बारिश का जो पूर्वानुमान था, उतनी बारिश कई इलाकों में दर्ज हुई.

स्वेटर और जैकेट आ गईं बाहर, पंखे-एसी बंद: मौसम में सर्दी के बढ़ने की वजह से लोगों ने अब सुबह और शाम को स्वेटर और जैकेट पहननी शुरू कर दी हैं. पंखे और एसी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं. सुबह और शाम को तेज हवाओं की वजह से सर्दी लग रही है. जबकि दिन में हल्की धूप के चलते तापमान नियंत्रित हो जा रहा है. किसानों को फौरन ही अपनी पकी और खड़ी फसलों को सुरक्षित करना चाहिए. बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है.

