यूपी में मोंथा तूफान का कहर; बुलंदशहर-बनारस समेत 10 जनपद में हो रही झमाझम बरसात, 23 जिलों में IMD का अलर्ट

लखनऊ में सुबह से हो रही बारिश, छाता लेकर महिलाओं ने की छठ पूजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: अरब सागर में उत्पन्न हुए पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है. सोमवार शाम से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है. बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी जारी है. सुबह छठ महापर्व में सूर्य को अर्घ्य देने के समय भी बारिश होती रही. महिलाओं ने बारिश के बीच पूजा-अर्चना की और सूर्य को अर्घ्य दिया.

सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रहीं, जिससे दिन का तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. बारिश होने से ठंडक में वृद्धि भी हुई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मोंथा तूफान का असर उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर तक बना रहेगा. इसकी वजह से 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

यूपी के 23 जिलों में आज बारिश की संभावना: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र समेत 23 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.

बुलंदशहर में सबसे अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में बुलंदशहर जिले में सबसे अधिक बारिश 67 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बांदा, वाराणसी, इटावा, लखनऊ, सोनभद्र, झांसी, उरई, हमीरपुर सहित कई अन्य इलाकों में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश हुई.

झांसी में हुई झमाझम बारिश: सोमवार को झांसी जिले में भी जोरदार बारिश हुई. बारिश होने तथा बादल छाए रहने के कारण झांसी में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम है.