यूपी में मोंथा तूफान का कहर; बुलंदशहर-बनारस समेत 10 जनपद में हो रही झमाझम बरसात, 23 जिलों में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार मोंथा का असर उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर तक रहेगा. इसकी वजह से 29 अक्टूबर से भारी बारिश की संभावना है.

लखनऊ में सुबह से हो रही बारिश, छाता लेकर महिलाओं ने की छठ पूजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:02 AM IST

Updated : October 28, 2025 at 11:24 AM IST

लखनऊ: अरब सागर में उत्पन्न हुए पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है. सोमवार शाम से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है. बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी जारी है. सुबह छठ महापर्व में सूर्य को अर्घ्य देने के समय भी बारिश होती रही. महिलाओं ने बारिश के बीच पूजा-अर्चना की और सूर्य को अर्घ्य दिया.

सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रहीं, जिससे दिन का तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. बारिश होने से ठंडक में वृद्धि भी हुई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मोंथा तूफान का असर उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर तक बना रहेगा. इसकी वजह से 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

यूपी के 23 जिलों में आज बारिश की संभावना: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र समेत 23 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.

बुलंदशहर में सबसे अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में बुलंदशहर जिले में सबसे अधिक बारिश 67 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बांदा, वाराणसी, इटावा, लखनऊ, सोनभद्र, झांसी, उरई, हमीरपुर सहित कई अन्य इलाकों में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश हुई.

झांसी में हुई झमाझम बारिश: सोमवार को झांसी जिले में भी जोरदार बारिश हुई. बारिश होने तथा बादल छाए रहने के कारण झांसी में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम है.

लखनऊ में आज भी होगी बारिश: लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही बादल छाए रहे. दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलीं. बादल छाए रहने वह बूंदाबांदी होने से दिन में ठंडक में वृद्धि हुई. दिनभर बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने के कारण लखनऊ में अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई.

अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 28 पर न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का कौन सा जिला रहा सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर सोमवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान सोनभद्र जिले में 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

अभी तापमान में और गिरावट होगी: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान में 9.8°C (उरई) तक की भारी गिरावट के साथ कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई. जिसके चलते प्रदेश भर में ठंडक बढ़ गई. आगामी 24 घण्टे में तापमान में और गिरावट की संभावना है.

October 28, 2025 at 11:24 AM IST

HEAVY RAIN IMD ALERT
UP WEATHER LATEST UPDATES
UP WEATHER NEWS
CYCLONE MONTHA EFFECTS IN UP
CYCLONE MONTHA IMPACTS

