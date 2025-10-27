ETV Bharat / state

मोंथा तूफान यूपी में 120 घंटे बरपाएगा कहर; 10 जिलों में बंपर बारिश का IMD Alert, बढ़ेगी सर्दी, चलेंगी तेज हवाएं

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखेगा मोंथा तूफान का असर.

लखनऊ: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती सिस्टम 'मोंथा' अगले 24 घंटे में तूफान का रूप ले सकता है, अगले 48 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इससे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही ठंड बढ़ने के भी आसार हैं.

मौसम तंत्र में हुए परिवर्तन के कारण उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर में बनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. वहीं, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवर्ती तूफान मोंथा के कारण 29 से 31 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चल सकती हैं.

यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है. रविवार की सुबह कई जगह धुंध छाई रही. हालांकि, ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा. दिन के समय तेज धूप निकली, कुछ जगहों पर बादलों की भी आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी, आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 30 तथा न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.