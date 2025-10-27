मोंथा तूफान यूपी में 120 घंटे बरपाएगा कहर; 10 जिलों में बंपर बारिश का IMD Alert, बढ़ेगी सर्दी, चलेंगी तेज हवाएं
बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव के कारण तूफान मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट को टच करेगा. जिसका असर यूपी पर पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 9:50 AM IST
लखनऊ: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती सिस्टम 'मोंथा' अगले 24 घंटे में तूफान का रूप ले सकता है, अगले 48 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इससे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही ठंड बढ़ने के भी आसार हैं.
मौसम तंत्र में हुए परिवर्तन के कारण उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर में बनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. वहीं, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवर्ती तूफान मोंथा के कारण 29 से 31 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चल सकती हैं.
यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है. रविवार की सुबह कई जगह धुंध छाई रही. हालांकि, ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा. दिन के समय तेज धूप निकली, कुछ जगहों पर बादलों की भी आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी, आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 30 तथा न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
यूपी का कौन सा जिला रहा सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का मेरठ रविवार को सबसे अधिक ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 36 डिग्री सेल्सियस रहा.
यूपी में बेमौसम बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं संलग्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 27 अक्टूबर को वर्षा होने या बौछारें पड़ने की संभावना है.
यूपी में होगी भारी बारिश: उसके बाद दक्षिणपूर्व बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव के कारण चक्रवाती तूफान मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट को टच करेगा. जिसका असर दक्षिणी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा. इससे पूर्वांचल के कुछ जिलों में 29 से 31 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है.
यूपी के तापमान में आएगी गिरावट: इन दोनों मौसम तंत्रों के प्रभाव से प्रदेश में फिर से बादलों की आवाजाही शुरू होने एवं सम्भावित बारिश के परिणामस्वरूप आगामी 4-5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है.
