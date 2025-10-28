समुद्र तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान मोंथा, झारखंड पर भी दिखेगा असर!
चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड पर असर नजर आ रहा है. आगामी दिनों में प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
रांची: पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रचंड चक्रवाती तूफान "मोंथा" पिछले 06 घंटों के दौरान 12 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर, उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ा है.
मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 की सुबह 08:30 बजे यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से लगभग 160 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 240 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 320 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और गोपालपुर (ओडिशा) से 530 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में केंद्रित रहा.
यह उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और मंगलवार रात एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा. इस समय हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटा से लेकर 110 किमी प्रति घंटा तक होगी. मोंथा इसी रफ्तार के साथ समुद्र तट से टकराएगा. जिससे तेज हवा और बारिश के आसार है.
झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा असर
मौसम केंद्र रांची के अनुसार चक्रवातीय तूफान मोंथा के चलते झारखंड में भी मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखा जा रहा है. 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर नवंबर तक राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. रांची मौसम केंद्र के वरीय मौसम वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अलग-अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया गया है. इस दौरान राज्यभर में थंडर स्ट्रॉम और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है.
तिथिवार भारी बारिश का येलो अलर्ट वाला जिला
- 29 अक्टूबर- सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़.
- 30 अक्टूबर- गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा.
- 31अक्टूबर- दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज.
