चक्रवातीय तूफान मोंथा का झारखंड में भी असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

इस चक्रवाती तूफान के असर से आसमान में बादल बनने की वजह से संभव है कि 28 अक्टूबर यानी उदयाचलगामी सूर्य के अर्घ्य के दौरान आसमान में बादल हो. इस कारण से छठ के दौरान भक्तों को थोड़ी परेशानी हो सकती है. इससे सुबह का अर्घ्य देने में विलंब होने के आसार बन रहे हैं.

मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि इस सिस्टम के प्रभाव से अभी से ही झारखंड के ऊपर आंशिक बादल दिखने लगे हैं. 26 और 27 अक्टूबर को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और 28 अक्टूबर को राज्य के कुछेक इलाकों में और 29-30 अक्टूबर को ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है.

इस तूफान का नाम थाईलैंड का दिया हुआ नाम मोंथा (montha) होगा. थाई भाषा में मोंथा (Montha) का अर्थ सुगंधित और सुंदर फूल होता है. इस चक्रवातीय सिस्टम का असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा.

रांची: दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र का एक सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इस दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदलते हुए 28 अक्टूबर की शाम या रात तक काकीनाडा के पास समुद्रतट से टकराएगा और भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा.

29-30 अक्टूबर को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 29 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी-उत्तर पूर्वी जिलों और 30 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भारी वर्षा की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है.

29-30 अक्टूबर को झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट (ETV Bharat)

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की स्थिति

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र वाला सिस्टम पिछले 3 घंटों के दौरान 07 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा. आज 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 08:30 बजे भारतीय समयानुसार उसी क्षेत्र में अक्षांश 10.8° उत्तर और देशांतर 88.8° पूर्व के पास, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) से लगभग 440 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 970 किमी दक्षिण-पूर्व, चेन्नई (तमिलनाडु) से 970 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश) से 990 किमी दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 1040 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में केंद्रित रहा.

मौसम का सैटेलाइट इमेज (ETV Bharat)

अब इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 26 अक्टूबर को गहरे दबाव में बदलने, 27अक्टूबर की सुबह तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि इसके बाद यह डीप डिप्रेशन उत्तर-पश्चिम की ओर और फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रबल संभावना है.

यह सिस्टम उत्तर, उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके 28 अक्टूबर की शाम या रात के दौरान एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की प्रबल संभावना है.

मौसम का सैटेलाइट इमेज (ETV Bharat)

समुद्र तट से टकराने के दौरान इस तूफान की अधिकतम गति 90-100 किमी प्रति घंटा से लेकर 110 किमी प्रति घंटा तक रहने की संभावना है.

