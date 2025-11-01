ETV Bharat / state

मोंथा Gone सर्दी On; यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अक्टूबर में 131% अधिक बरसे बदरा

मोंथा तूफान के कारण हुई बारिश में लखनऊ के पास के खेतों में पानी भर गया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो गया है. लेकिन, 31 अक्टूबर तक मोंथा ने यूपी में बड़ा कहर बरपाया. पिछले 24 घण्टे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर एवं पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश हुई.

उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हुई. इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ झोंकेदार हवाएं भी चलीं. मोंथा तूफान के आंशिक असर से दिन भर बादल छाए रहे, बारिश होती रही. कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलीं, जिससे अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई.

तेज रफ्तार हवा चलने और बारिश होने के कारण धान तथा उड़द की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ. कई जिलों में तो धान की फसल पानी में डूब गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा. रविवार से पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होगा, तूफान का असर लगभग समाप्त हो जाएगा.

अक्टूबर-2025 में अनुमानित बारिश 28.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 65.02 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 131% अधिक है. इस दौरान सोनभद्र में सर्वाधिक 211.6 मिमी बारिश हुई जबकि वाराणसी में 210.3 मिमी के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा. इस अवधि के दौरान प्रदेश में औसत मासिक न्यूनतम तापमान जहां सामान्य से 1-2°C अधिक रहा, वहीं औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1-3°C कम रहा.

लखनऊ का कैसा रहा मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहे, रिमझिम बारिश होती रही. दिन भर बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने और ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना रहा. अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा.