मोंथा Gone सर्दी On; यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अक्टूबर में 131% अधिक बरसे बदरा

प्रदेश में नवंबर में अधिक बारिश होने की संभावना है. अधिकांश भाग में रात का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं.

मोंथा तूफान के कारण हुई बारिश में लखनऊ के पास के खेतों में पानी भर गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 12:21 PM IST

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो गया है. लेकिन, 31 अक्टूबर तक मोंथा ने यूपी में बड़ा कहर बरपाया. पिछले 24 घण्टे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर एवं पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश हुई.

उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हुई. इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ झोंकेदार हवाएं भी चलीं. मोंथा तूफान के आंशिक असर से दिन भर बादल छाए रहे, बारिश होती रही. कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलीं, जिससे अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई.

तेज रफ्तार हवा चलने और बारिश होने के कारण धान तथा उड़द की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ. कई जिलों में तो धान की फसल पानी में डूब गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा. रविवार से पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होगा, तूफान का असर लगभग समाप्त हो जाएगा.

अक्टूबर-2025 में अनुमानित बारिश 28.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 65.02 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 131% अधिक है. इस दौरान सोनभद्र में सर्वाधिक 211.6 मिमी बारिश हुई जबकि वाराणसी में 210.3 मिमी के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा. इस अवधि के दौरान प्रदेश में औसत मासिक न्यूनतम तापमान जहां सामान्य से 1-2°C अधिक रहा, वहीं औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1-3°C कम रहा.

लखनऊ का कैसा रहा मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहे, रिमझिम बारिश होती रही. दिन भर बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने और ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना रहा. अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा.

लखनऊ का आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को आसमान साफ रहेंगे, धूप खिलेगी. कोई जगह पर बादलों की आवाजही रहेगी. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का कौन सा जिला रहा सबसे ज्यादा ठंडा: उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला शुक्रवार को सबसे ठंडा रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान मेरठ जिले में 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में नवंबर में अधिक बारिश होने की संभावना है. इसके चलते प्रदेश के तराई इलाकों में दिन का औसत मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक व अन्य स्थानों पर सामान्य से कम रहने की संभावना है. वहीं प्रदेश के अधिकांश भाग में रात का औसत मासिक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.

