चक्रवाती तूफान मोंथा का हिमाचल में कैसा रहेगा असर, जानिए आज आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

शिमला: मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा के असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है. आज (मंगलवार, 28 अक्टूबर को) शाम या रात भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा के 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तटों पर टकराने की संभावना है. तटों से टकराने के साथ ही मोंथा तूफान प्रभावित इलाकों में कहर बरपा सकता है. आखिर हिमाचल प्रदेश में आगामी 4-5 दिन तक कैसा मौसम रहने वाला है और मौसम वैज्ञानिक का क्या कहना है आइए विस्तार से जानते हैं.

केलांग में माइनस में पहुंचा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान (0 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच) सामान्य रहा. इसके अलावा प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. कुछ स्थानों पर सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया. प्रदेश में अधिकतम तापमान 14-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.