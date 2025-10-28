ETV Bharat / state

चक्रवाती तूफान मोंथा का हिमाचल में कैसा रहेगा असर, जानिए आज आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

भीषण चक्रवात मोंथा का हिमाचल प्रदेश के मौसम पर कैसा प्रभाव रहेगा और मौसम वैज्ञानिक का क्या कहना है?

CYCLONE MONTHA EFFECT ON HIMACHAL
हिमाचल में मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read
शिमला: मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा के असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है. आज (मंगलवार, 28 अक्टूबर को) शाम या रात भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा के 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तटों पर टकराने की संभावना है. तटों से टकराने के साथ ही मोंथा तूफान प्रभावित इलाकों में कहर बरपा सकता है. आखिर हिमाचल प्रदेश में आगामी 4-5 दिन तक कैसा मौसम रहने वाला है और मौसम वैज्ञानिक का क्या कहना है आइए विस्तार से जानते हैं.

केलांग में माइनस में पहुंचा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान (0 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच) सामान्य रहा. इसके अलावा प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. कुछ स्थानों पर सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया. प्रदेश में अधिकतम तापमान 14-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

एक ओर चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके साथ ही अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

मोंथा तूफान कितना खतरनाक

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, चक्रवात मोंथा एक गंभीर चक्रवात में बदल सकता है, क्योंकि यह मंगलवार शाम तक आंध्र प्रदेश के तटीय तटों से टकराएगा. ANI से बात करते हुए आईएमडी हैदराबाद के अधिकारी जीएनआरएस श्रीनिवास राव ने कहा है, "मंगलवार (28 अक्टूबर) शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपटनम के बीच काकीनाडा क्षेत्र के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की उम्मीद है. इस दौरान आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा और तेज हवा चलेगी."

मोंथा तूफान के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द

चक्रवाती तूफान मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज तूफान के मद्देनजर ट्रेन और हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है. तेज तूफान की संभावना को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित 72 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है. इसके साथ ही कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है.

