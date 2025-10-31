यूपी में मोंथा आया, आफत लाया; झमाझम हो रही बारिश, गिर रही बिजली, IMD का 23 जिलों में आज अलर्ट
उत्तर प्रदेश में मोंथा तूफान के प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने भारी बारिश चेतावनी जारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 11:08 AM IST
लखनऊ: बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान के कारण पिछले 24 घण्टे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर एवं पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली. पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में सबसे ज्यादा 72 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पूर्वी इलाकों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे. रिमझिम बारिश के साथ कभी-कभी तेज बारिश भी हुई. दिनभर बादल छाए रहने और बारिश होने से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई.
कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. वहीं अमेठी बाराबंकी और झांसी में गुरुवार को इतिहास का अक्टूबर माह का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.
झांसी में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए जो सामान्य से 10.7 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, बाराबंकी में अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम है. अमेठी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिक़र्ड किया गया.
यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर समेत 23 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है.
अक्टूबर में सर्दी का रिकॉर्ड टूटा: झांसी में वर्ष 2015 में अक्टूबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. वही, गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा. इसी तरह अमेठी में वर्ष 2014 में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री रहा. वहीं बाराबंकी में वर्ष 2014 में 23 डिग्री सेल्सियस था जबकि गुरुवार को 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो दिनभर जारी रहा. दिनभर बादल छाए रहे, तेज रफ्तार ठंडी हवाएं चलती रहीं, बारिश भी लगातार होती रही, जिससे दिन का तापमान काफी काम हो गया. बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था वहीं गुरुवार को 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा.
लखनऊ का आज का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
यूपी का कौन सा शहर रहा सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का बाराबंकी गुरुवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे अधिक तापमान हमीरपुर जिले में 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा.
24 घंटे बाद कम होने लगेगा मोंथा तूफान का असर: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवर्ती तूफान मोंथा का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ने के कारण गुरुवार को दिन भर कई इलाकों में बादल छाए रहे और बारिश होती रही. जिसके चलते अधिकतम तापमान में काफी कमी दर्ज की गई.
वहीं अब धीरे-धीरे तूफान का असर कम होने के कारण बारिश में कमी आएगी और एक-दो दिन बाद मौसम शुष्क हो जाएगा. जिससे अधिकतम तापमान में फिर से तीन से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है. वहीं न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी.
