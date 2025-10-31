ETV Bharat / state

यूपी में मोंथा आया, आफत लाया; झमाझम हो रही बारिश, गिर रही बिजली, IMD का 23 जिलों में आज अलर्ट

लखनऊ में बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान के कारण पिछले 24 घण्टे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर एवं पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली. पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में सबसे ज्यादा 72 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पूर्वी इलाकों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे. रिमझिम बारिश के साथ कभी-कभी तेज बारिश भी हुई. दिनभर बादल छाए रहने और बारिश होने से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. वहीं अमेठी बाराबंकी और झांसी में गुरुवार को इतिहास का अक्टूबर माह का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. झांसी में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए जो सामान्य से 10.7 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, बाराबंकी में अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम है. अमेठी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिक़र्ड किया गया. यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर समेत 23 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. अक्टूबर में सर्दी का रिकॉर्ड टूटा: झांसी में वर्ष 2015 में अक्टूबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. वही, गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा. इसी तरह अमेठी में वर्ष 2014 में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री रहा. वहीं बाराबंकी में वर्ष 2014 में 23 डिग्री सेल्सियस था जबकि गुरुवार को 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.