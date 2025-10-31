चक्रवाती तूफान मोंथा से धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान, प्रभावित किसान फसल बीमा की राशि के लिए करें ये काम
झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है.
Published : October 31, 2025 at 5:19 PM IST
रांची: 28 अक्टूबर की शाम से राज्य के कई जिलों में चक्रवाती तूफान "मोंथा" के प्रभाव से तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचाया है. राजधानी रांची के ही चान्हो, मांडर, इटकी, बेड़ो, ओरमांझी, कांके, अनगढ़ा, सोनाहातू प्रखंड में खेतों में लगी धान की फसल तेज हवा के चलते गिर गई है. वहीं कई जगह खेतों में पक कर तैयार धान की फसल के गिर जाने से नमी की वजह से उसकी गुणवत्ता खराब होने की संभावना बढ़ गई है. इसी तरह बेमौसम बारिश की वजह से आलू की फसल खराब होने की भी संभावना अधिक हो गई है.
अगर मोंथा के प्रभाव से पिछले चार दिनों से तेज हवा के साथ हो रही बारिश का सब्जियों पर असर की बात करें तो बीन्स, गोभी, टमाटर, नेनुआ, खीरा और अन्य सब्जियों के पौधे बर्बाद होने, उसके फूल झड़ जाने से उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है.
किसान ने साझा की परेशानी
इस संबंध में हेहल के प्रगतिशील किसान सतीलाल कहते हैं कि तेज हवा के साथ बारिश से धान की फसल तैयार होने के करीब आकर गिर गई है. इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बाग-बगीचे और सब्जियों पर भी इस बेमौसम की बारिश का खराब असर पड़ेगा.
बीमा कराने वाले किसान दें जानकारी
कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि मोंथा की वजह से रांची में भी अन्य जिलों की तरह तेज हवा के साथ बारिश हुई है. हर दिन उनके पास 100 के करीब किसानों के फोन फसल नुकसान को लेकर आते हैं. उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में एक बैठक भी प्रशासनिक स्तर पर हुई है.
रामा शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसल की "फसल बीमा" कराया है वह टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करें और वहां से मिले निर्देशों का पालन करते हुए 72 घंटे के अंदर नुकसान फसल का फोटो के साथ जानकारी दें. उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की ओर से मिलने वाले मुआवजा को लेकर विभाग के स्तर पर फैसला करना है.
ये भी पढ़ें-
पाकुड़ में मोंथा तूफान का कहर! भारी बारिश की वजह से धान की फसल चौपट
चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में असर, कई जिलों में होगी भारी बारिश-बढ़ेगी ठंड!
समुद्र तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान मोंथा, झारखंड पर भी दिखेगा असर!