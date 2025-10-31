ETV Bharat / state

चक्रवाती तूफान मोंथा से धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान, प्रभावित किसान फसल बीमा की राशि के लिए करें ये काम

रांची: 28 अक्टूबर की शाम से राज्य के कई जिलों में चक्रवाती तूफान "मोंथा" के प्रभाव से तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचाया है. राजधानी रांची के ही चान्हो, मांडर, इटकी, बेड़ो, ओरमांझी, कांके, अनगढ़ा, सोनाहातू प्रखंड में खेतों में लगी धान की फसल तेज हवा के चलते गिर गई है. वहीं कई जगह खेतों में पक कर तैयार धान की फसल के गिर जाने से नमी की वजह से उसकी गुणवत्ता खराब होने की संभावना बढ़ गई है. इसी तरह बेमौसम बारिश की वजह से आलू की फसल खराब होने की भी संभावना अधिक हो गई है.

अगर मोंथा के प्रभाव से पिछले चार दिनों से तेज हवा के साथ हो रही बारिश का सब्जियों पर असर की बात करें तो बीन्स, गोभी, टमाटर, नेनुआ, खीरा और अन्य सब्जियों के पौधे बर्बाद होने, उसके फूल झड़ जाने से उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है.

चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से हुए नुकसान की जानकारी देता किसान और कृषि पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

किसान ने साझा की परेशानी

इस संबंध में हेहल के प्रगतिशील किसान सतीलाल कहते हैं कि तेज हवा के साथ बारिश से धान की फसल तैयार होने के करीब आकर गिर गई है. इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बाग-बगीचे और सब्जियों पर भी इस बेमौसम की बारिश का खराब असर पड़ेगा.