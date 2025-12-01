ETV Bharat / state

साइक्लोन दितवाह पड़ा कमजोर, 3 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. अगले तीन दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. जिसके बाद फिर एक बार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. मौसम विभाग का कहना है कि आज की स्थिति में सबसे कम न्यूनतम तापमान उत्तर छत्तीसगढ़ में 10 डिग्री दर्ज की गई. मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री दर्ज किया गया.

रायपुर: श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह अब कमजोर पड़ने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज की स्थिति में डीप डिप्रेशन के रूप में उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण कोस्टल आंध्र प्रदेश के तट के अंदर बना हुआ है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक बताते हैं कि अगले 24 घंटे में साइक्लोन वीक होकर डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा. साइक्लोन दितवाह की वजह से 2 दिनों तक मध्य और दक्षिण में हल्के बादल छाए रहेंगे. इसके साथ ही एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

साइक्लोन दितवाह हुआ कमजोर (ETV Bharat)

साइक्लोन दितवाह वीक होकर डीप डिप्रेशन के रूप में उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण कोस्टल आंध्रप्रदेश के तट के अंदर स्थित है. अगले 24 घंटे में साइक्लोन वीक होकर डिप्रेशन के रूप में तब्दील होने की संभावना है. साइक्लोन का असर छत्तीसगढ़ की मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहेंगे की संभावना है. साइक्लोन के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है. मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ ही पूर्वी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ ही एक दो स्थानों पर हल्की सी वर्षा होने की संभावना है: गायत्री कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर



कई जिलों में बदेलगा मौसम का मिजाज

साइक्लोन दितवाह का उत्तर छत्तीसगढ़ में कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा. पूर्वी इलाकों में जैसे जशपुर से लेकर रायगढ़, महासमुंद और बलौदा बाजार, गरियाबंद और बस्तर जैसी जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है. इसका असर दो दिनों तक दिनों तक रहने की संभावना है. बुधवार से मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

गिरेगा तापमान, बढ़ेगी मुसीबत

3 दिन के बाद छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे के दौरान 3 से लेकर 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान उत्तर छत्तीसगढ़ में 10 से 11 डिग्री के आसपास है. मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री दर्ज किया गया. पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास है.

आने वाले तीन दिनों में बढ़ेगी छत्तीसगढ़ में सर्दी (ETV Bharat)

आने वाले तीन दिनों में बढ़ेगी छत्तीसगढ़ में सर्दी (ETV Bharat)







बड़े शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान

रायपुर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री

माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री

बिलासपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री

पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री

अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री

जगदलपुर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री

दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री

राजनादगांव का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया



