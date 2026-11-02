अर्नब चक्रवात का कहर: बस्तर में किसान यूनियन टिकैत का प्रदर्शन, किसानों को मुआवजा देने की मांग
किसान यूनियन टिकैत ने कहा कि अगर मुआवजा नहीं दिया जाता तो वो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 8:26 PM IST
बस्तर: अर्नब तूफान के चलते बीते दिनों जमकर बारिश हुई. भारी बारिश की वजह से किसानों की खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से कई जगहों पर तबाह और बर्बाद हो गई. किसान लगातार अब फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग करने लगे हैं.
भारतीय किसान यूनियन टिकैट की मांग
सोमवार को भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया. किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कहा कि किसानों को अगर उचित मुआवजा नहीं मिला तो वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे. किसान यूनियन ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलने से किसानों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है. मुआवजे की मांग को लेकर आज किसानों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा. भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कहा कि अगर हमारी मांगों को अनसुना किया जाता है, तो वो आने वाले 6 नवंबर को बड़ा आंदोलन करेंगे. कलेक्ट्रेट घेराव की भी चेतावनी किसानों ने दी है.
केसीसी लोन के नाम पर लैम्प्स से खाद बीज और पैसा लिया जाता है. वहीं लैम्प्स प्रबंधक द्वारा बीमा के नाम पर राशि काटा जाता है. बीते दिनों आये बाढ़ की वजह से फसल 100% खराब हो चुका है. यह फसल लाखो हेक्टेयर में नष्ट हुए हैं. जो राशि फसल बीमा के नाम काटा गया है. उसके आधार पर सर्वे कराने के बाद उचित मुआवजा राशि दिया जाए. बाढ़ को आये लगभग 1 महीने से अधिक समय हो गया. लेकिन शासन प्रशासन ना बातचीत कर रहा है और ना ही उचित मुआवजा के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा है: रमेश गोयल, जिला अध्यक्ष, किसान यूनियन टिकैत
कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन
किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष रमेश गोयल का कहना है कि शासन प्रशासन किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है. मांगे समय पर पूर्ण नहीं होने पर आगामी 6 नंवबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा. सभी ट्रैक्टर व अन्य वाहन लेकर पहुंचेंगे.