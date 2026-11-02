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अर्नब चक्रवात का कहर: बस्तर में किसान यूनियन टिकैत का प्रदर्शन, किसानों को मुआवजा देने की मांग

अर्नब चक्रवात का कहर ( ETV Bharat )

बस्तर: अर्नब तूफान के चलते बीते दिनों जमकर बारिश हुई. भारी बारिश की वजह से किसानों की खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से कई जगहों पर तबाह और बर्बाद हो गई. किसान लगातार अब फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग करने लगे हैं.

भारतीय किसान यूनियन टिकैट की मांग सोमवार को भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया. किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कहा कि किसानों को अगर उचित मुआवजा नहीं मिला तो वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे. किसान यूनियन ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलने से किसानों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है. मुआवजे की मांग को लेकर आज किसानों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा. भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कहा कि अगर हमारी मांगों को अनसुना किया जाता है, तो वो आने वाले 6 नवंबर को बड़ा आंदोलन करेंगे. कलेक्ट्रेट घेराव की भी चेतावनी किसानों ने दी है.