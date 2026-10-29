चक्रवात अर्नब से हुई तबाही: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सीएम ने फोन पर दी हालात की जानकारी
सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 8:21 PM IST
रायपुर: चक्रवात अर्नब जरूर कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे हुई तबाही का मंजर कई जिलों में दिखाई दे रहा है. तूफान अर्नब से हुई तबाही और हालात की जानकारी लेने के लिए आज केंंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम विष्णु देव साय से फोन पर बात की. सीएम साय ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह को राज्य में हुई बर्बादी की जानकारी फोन पर दी. सीएम साय ने बर्बाद हुई फसलों और किसानों की परेशानी को लेकर चर्चा की. सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर सीएम विष्णु देव साय ने की बात
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक कहीं से भी बाढ़ की स्थिति अथवा जन हानि की सूचना नहीं है. राज्य सरकार स्थिति पर सतत निगरानी रख रही है और किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चक्रवात से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया.
प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के समन्वय से आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सकें: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
केंद्र ने दिया हर संभव मदद का भरोसा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा कर चक्रवात की स्थिति की जानकारी ली है. उन्होंने प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया है.
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