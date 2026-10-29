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चक्रवात 'अर्नब' का असर: राजस्थान में आज कल बारिश आंधी का अलर्ट, ओले गिरने की आशंका

सिरसी रोड इलाके में सुबह के वक्त छाए बादल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के आंशिक प्रभाव और उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होने की संभावना वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 29 और 30 अक्टूबर को बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है. जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है.