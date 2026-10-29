चक्रवात 'अर्नब' का असर: राजस्थान में आज कल बारिश आंधी का अलर्ट, ओले गिरने की आशंका
मौसम विभाग के जिला-स्तरीय अलर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आज गरज-चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है.
Published : October 29, 2026 at 9:48 AM IST
जयपुर: राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के आंशिक प्रभाव और उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होने की संभावना वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 29 और 30 अक्टूबर को बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है. जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है.
मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि चक्रवात अर्नब का राजस्थान पर सीधा और व्यापक असर पड़ने की संभावना नहीं है. तूफान आंध्र प्रदेश और यानम के तट से टकराने के बाद धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है. इसके आंशिक प्रभाव से पूर्वी हवाएं सक्रिय होने और पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान में मौसम बदलने के आसार हैं.
VIDEO | Jaipur: On Cyclone Arnab, IMD Director Radhe Shyam Sharma says, "Severe cyclonic Storm Arnab, formed over the Bay of Bengal, made landfall along the Andhra Pradesh and Yanam coast on the morning of October 28. It will now gradually weaken and recurve to move in a roughly northerly direction. The system will move from Andhra Pradesh toward Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh, while simultaneously weakening. As far as Rajasthan is concerned, this cyclonic storm will not have a very significant direct impact. Due to its partial influence, easterly winds will prevail across several parts of eastern and western Rajasthan over the next two to three days. Additionally, a new Western Disturbance is likely to become active over Northwest India. Under the combined influence of these two systems, light to moderate rainfall accompanied by thunderstorm activity and strong winds is expected at isolated places in eastern Rajasthan on October 29 and 30..." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
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आज कई जिलों में बारिश-आंधी की चेतावनी: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं. कई स्थानों पर मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तेज हवाएं चलने से खुले इलाकों में मौसम का असर ज्यादा महसूस हो सकता है. जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है. यहां कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश और ओले गिर सकते हैं. मौसम विभाग के जिला-स्तरीय अलर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आज गरज-चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी है.
कल भी जारी रह सकता है मौसम में बदलाव: 30 अक्टूबर को भी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्से इसके दायरे में रह सकते हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका जताई गई है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी 29 और 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि, सीमावर्ती पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. यानी बारिश का असर पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं रहेगा.
राजस्थान मौसम अपडेट 28 अक्टूबर भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 29-30 अक्टूबर मेघगर्जन, तेज हवाएं 40-50 Kmph हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जयपुर व भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। https://t.co/L0LgGdaUiE— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 28, 2026
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अर्नब का राजस्थान पर कितना असर: निदेशक शर्मा के अनुसार चक्रवाती तूफान अर्नब 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश और यानम तट से टकराया था. इसके बाद इसके धीरे-धीरे कमजोर होकर उत्तर दिशा में आगे बढ़ने का अनुमान है. मौसम तंत्र का रास्ता आंध्र प्रदेश से ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर रहने की संभावना है. राजस्थान में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित रहने का अनुमान है. इसके आंशिक प्रभाव से अगले दो-तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में पूर्वी हवाएं सक्रिय रह सकती हैं. इसी बीच उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है. दोनों मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां हो सकती हैं.
तापमान में गिरावट, मौसम में बढ़ेगा ठंड का अहसास: बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है. पिछले दिनों तक कई शहरों में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ था, जबकि रात के तापमान में गिरावट से सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है. जयपुर में मौसम विभाग के 28 अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर के पूर्वानुमान में 29 और 30 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. फिलहाल मौसम में बदलाव के साथ दिन की गर्मी से राहत मिलने और रात में ठंड का अहसास बढ़ने की संभावना है.
राजस्थान मौसम अपडेट 28 अक्टूबर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 29-30 अक्टूबर को मेघगर्जन, तेज हवाओं के 40-50 Kmph के साथ कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना। https://t.co/iM6Zt6hWZz— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 28, 2026
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31 अक्टूबर को भी पूर्वी हिस्से में बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, इस दिन के लिए फिलहाल व्यापक चेतावनी जारी नहीं है. ऐसे में अगले दो दिनों की मौसम गतिविधियों के बाद बारिश का असर धीरे-धीरे कम होने की संभावना है. राजस्थान में चक्रवात अर्नब का सीधा असर सीमित रहने के बावजूद उसके आंशिक प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्वी राजस्थान में मौसम बदल सकता है. 29 और 30 अक्टूबर को जयपुर-भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका के बीच किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग की ताजा जिला-स्तरीय चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए.
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