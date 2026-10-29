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साइक्लोन अर्नब पड़ा कमजोर: 24 घंटे तक दिखेगा तूफान का असर, कई जगहों पर बारिश की संभावना

साइक्लोन अर्नब पड़ा कमजोर ( ETV Bharat )

रायपुर: चक्रवात अर्नब का असर छत्तीसगढ़ में बुधवार की सुबह से ही दिखने लगा था, जिसका असर आज भी जारी है. बीते 24 घंटे से रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है. बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अर्नब का असर अगले 24 घंटे तक प्रदेश में बना रह सकता है. वर्तमान में सीवियर साइक्लोन अर्नब कमजोर पड़ने के बाद जगदलपुर के आसपास स्थित है, जो और भी कमजोर होने के बाद उत्तर की ओर मूव करेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है.

साइक्लोन अर्नब पड़ा कमजोर पिछले 24 घंटे से प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लगातार हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही भारी बारिश हो रही है. सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग के सुकमा जिले में 72 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ ही प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. बारिश का यह सिलसिला प्रदेश में आने वाले 24 घंटों तक बना रह सकता है.