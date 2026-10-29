साइक्लोन अर्नब पड़ा कमजोर: 24 घंटे तक दिखेगा तूफान का असर, कई जगहों पर बारिश की संभावना
मौसम विभाग की मानें तो बारिश का यह सिलसिला अगले 24 घंटों तक बना रह सकता है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 2:28 PM IST
रायपुर: चक्रवात अर्नब का असर छत्तीसगढ़ में बुधवार की सुबह से ही दिखने लगा था, जिसका असर आज भी जारी है. बीते 24 घंटे से रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है. बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अर्नब का असर अगले 24 घंटे तक प्रदेश में बना रह सकता है. वर्तमान में सीवियर साइक्लोन अर्नब कमजोर पड़ने के बाद जगदलपुर के आसपास स्थित है, जो और भी कमजोर होने के बाद उत्तर की ओर मूव करेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है.
साइक्लोन अर्नब पड़ा कमजोर
पिछले 24 घंटे से प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लगातार हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही भारी बारिश हो रही है. सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग के सुकमा जिले में 72 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ ही प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. बारिश का यह सिलसिला प्रदेश में आने वाले 24 घंटों तक बना रह सकता है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्रीवाणी कांचीभोटला के मुताबिक, "सीवियर साइक्लोन अर्नब कमजोर पड़ने के बाद डिप्रेशन के रूप में जगदलपुर के आसपास स्थित है. आगामी 24 घंटे में कमजोर होते हुए यह उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है. जिसकी वजह से गुरुवार को भी उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तार रूप से वर्षा होने की संभावना है. गुरुवार को इसका असर दक्षिण छत्तीसगढ़ में कम होने की संभावना है, लेकिन मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है."
गुरुवार को उत्तर पूर्वी इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जिसमें रायगढ़ के साथ ही सारंगढ़- बिलाईगढ़ और इससे लगे हुए क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. रायपुर और दुर्ग जिले के साथ ही इससे लगे हुए क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटे तक पूरे प्रदेश में सक्रिय रहने की संभावना है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. जिसमें सुकमा में 72 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ ही महासमुंद और गरियाबंद जिले में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश के चार जिले ऐसे हैं जहां पर भारी वर्षा हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन अगले 24 घंटे तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. 24 घंटे के बाद प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है.
हल्की से मध्यम बारिश की आशंका
प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाके में शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पश्चिम क्षेत्र के जिलों में शुक्रवार तक मौसम खुलने और साफ होने की संभावना है. बदली बारिश का दौर पूरे प्रदेश में अगले 24 घंटे तक बने रहने की संभावना है.