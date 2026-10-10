तूफान अर्नब से पीड़ितों को सरकार से मिली सहायता, प्रभावितों को 25 करोड़ 72 लाख की आर्थिक मदद
23 से लेकर 26 सितंबर तक बस्तर के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई. खेत से लेकर मकान तक डूब गए. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 4:35 PM IST
जगदलपुर: बस्तर संभाग के कई जिलों में 23 से 26 सितंबर 4 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश हुई. बारिश की वजह से जहां कई जिले टापू बन गए, वहीं खेत से लेकर मकान तक पानी भरने से डूब गए. बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य के लिए उस वक्त एसडीआरएफ की टीम को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया. जिला प्रशासन की टीम ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद देने और रेस्क्यू करने का काम किया. बाढ़ की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा. खेतों में खड़ी फसल जहां डूब गई, वहीं निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया.
बाढ़ पीड़ितों को मिली आर्थिक मदद
जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा देते हुए कहा था कि जल्द ही सर्वे का काम पूरा कर राहत पहुंचाई जाएगी. मदद की इस कड़ी में शासन की ओर से अब तक कुल 8,197 प्रकरणों में 25 करोड़ 72 लाख 98 हजार 860 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है. राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत बाढ़ प्रभावितों को सीधे उनके बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से राहत राशि अंतरित की जा रही है.
अभी तक पूर्ण मकान क्षति और आंशिक मकान क्षति के लिए 25 करोड़ से अधिक राशि जारी कर दी गई है, जिसे उनके खातों में डाल दिया गया है. इसके साथ ही फसल क्षति का सर्वे भी जारी है. कुछ तहसीलों में बिल भी जमा हो रहे हैं. बाकी अन्य लोगों को भी जल्द मुआवजा राशि प्रदान किया जाएगा. यह कार्य एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा: सीपी बघेल, अपर कलेक्टर बस्तर
प्रभावितों को 25 करोड़ 72 लाख की आर्थिक सहायता
बस्तर जिला प्रशासन के मुताबिक 9 अक्टूबर 2026 तक बाढ़ आपदा से क्षतिग्रस्त हुए कुल 4,946 मकानों के लिए 24 करोड़ 81 लाख 66 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है. इसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए 1,823 मकानों के लिए 23 करोड़ 34 लाख रुपए और आंशिक क्षति वाले 3,123 मकानों के लिए एक करोड़ 47 लाख 66 हजार की राशि मदद के तौर पर शामिल है.
खाते में पैसे किए गए ट्रांसफर
इसके साथ ही आपदा में मृत 2 व्यक्तियों के परिजनों को 8 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है. वहीं 5 पशुहानि के मामलों में एक लाख 71 हजार, 7 मामलों में फसल नुकसान के लिए 69 हजार 360 रुपए और 3,237 प्रभावितों को बर्तन और घरेलू सामग्री के नुकसान की एवज में 80 लाख 92 हजार 500 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई गई है. प्रशासन की पहल से अब तक कुल 8,197 प्रकरणों में 25 करोड़ 72 लाख 98 हजार 860 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे बाढ़ प्रभावितों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है.
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