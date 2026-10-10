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तूफान अर्नब से पीड़ितों को सरकार से मिली सहायता, प्रभावितों को 25 करोड़ 72 लाख की आर्थिक मदद

25 करोड़ 72 लाख की आर्थिक मदद ( ETV Bharat )

जगदलपुर: बस्तर संभाग के कई जिलों में 23 से 26 सितंबर 4 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश हुई. बारिश की वजह से जहां कई जिले टापू बन गए, वहीं खेत से लेकर मकान तक पानी भरने से डूब गए. बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य के लिए उस वक्त एसडीआरएफ की टीम को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया. जिला प्रशासन की टीम ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद देने और रेस्क्यू करने का काम किया. बाढ़ की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा. खेतों में खड़ी फसल जहां डूब गई, वहीं निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया.

बाढ़ पीड़ितों को मिली आर्थिक मदद जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा देते हुए कहा था कि जल्द ही सर्वे का काम पूरा कर राहत पहुंचाई जाएगी. मदद की इस कड़ी में शासन की ओर से अब तक कुल 8,197 प्रकरणों में 25 करोड़ 72 लाख 98 हजार 860 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है. राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत बाढ़ प्रभावितों को सीधे उनके बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से राहत राशि अंतरित की जा रही है.