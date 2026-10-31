ETV Bharat / state

Cyclone Arnab Update : बिहार में आज दिखेगा साइक्लोन अर्नब का प्रचंड रूप, देखें मौसम विभाग की चेतावनी

बिहार में अर्नब का प्रचंड होगा प्रहार ( ETV Bharat )

पटना : बंगाल की खाड़ी से उठे तूफानी चक्रवात अर्नब बिहार में आज प्रचंड रूप अख्तियार करेगा. मौसम विभाग की चेतावनियों के मुताबिक बिहार में अचानक भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है. मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट में साइक्लोन अर्नब के चलते सक्रिय मौसम प्रणालियों का असर बिहार पर गंभीर रूप से पड़ सकता है. पिछले दो-तीन दिन से बिहार में रुक-रुककर हो रही बारिश से जन जीवन बेहाल है.

इन जिलों के लिए यलो अलर्ट