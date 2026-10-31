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Cyclone Arnab Update : बिहार में आज दिखेगा साइक्लोन अर्नब का प्रचंड रूप, देखें मौसम विभाग की चेतावनी

बिहार में साइक्लोन अर्नब से बारिश, तूफान और वज्रपात का खतरा आज बढ़ा हुआ है. मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है.

Cyclone Arnab Update
बिहार में अर्नब का प्रचंड होगा प्रहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2026 at 8:18 AM IST

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पटना : बंगाल की खाड़ी से उठे तूफानी चक्रवात अर्नब बिहार में आज प्रचंड रूप अख्तियार करेगा. मौसम विभाग की चेतावनियों के मुताबिक बिहार में अचानक भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है. मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट में साइक्लोन अर्नब के चलते सक्रिय मौसम प्रणालियों का असर बिहार पर गंभीर रूप से पड़ सकता है. पिछले दो-तीन दिन से बिहार में रुक-रुककर हो रही बारिश से जन जीवन बेहाल है.

इन जिलों के लिए यलो अलर्ट

आज सुबह पटना के मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए भोजपुर, सारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है. यहां पर 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश की चेतावनी दी गई है.

तूफानी हवाओं, बारिश और वज्रपात की आशंका

बिहार के अधिकांश हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की तूफानी रफ्तार से हवा चलेगी साथ ही साथ बारिश और वज्रपात की के पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. वज्रपात के समय पेड़ों और खुले में जाने से लोगों को बचने की सलाह दी गई है.

अफवाहों पर न दें ध्यान- मौसम विभाग

मौसम विभाग ने अपील की है कि लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक मौसम पूर्वानुमानों पर ही भरोसा करें. मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आज अर्नब तूफान का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा. आज सबसे ज्यादा असर सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के लिए है. यहां पर मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया हुआ है.

किसानों के लिए विशेष चेतावनी और तापमान में गिरावट

मौसम विभाग ने अपने विभागीय परिचर्चा में खेतों से पानी निकासी और पकी हुई फसल को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की सलाह दी हुई है. इसके अलावा लगातार बारिश से बिहार के अधिकांश हिस्सों में 5 से 7 डिग्री तक तापमान में कमी देखी गई है. अब ठिठुरन और हल्का फॉग सुबह-सुबह देखने को मिल रहा है.

किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद

सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है. खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं. कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है कि लहलहाती धान की फसल खेत में ही लोट गई है. बारिश के बाद तेज हवाओं के चलते खेतों में खड़ी धान की फसलों में लगी बालियों का लोड बढ़ने से ऐसा हो रहा है. इसके चलते किसान काफी परेशान हैं.

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