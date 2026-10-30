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Cyclone Arnab Update : बिहार के 32 जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, 31 अक्टूबर तक राहत नहीं

32 जिलों के लिए अलर्ट जारी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शुक्रवार को चक्रवात 'अर्नब' के असर का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक यह प्रभाव बिहार समेत 12 राज्यों पर पड़ेगा. बिहार की बात करें तो अर्नब तूफान के चपेट में 32 जिलों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में भारी बारिश, तेज आंधी-तूफान और वज्रपता का अलर्ट जारी किया गया है.

32 जिलों के लिए अलर्ट जारी