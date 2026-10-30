Cyclone Arnab Update : बिहार के 32 जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, 31 अक्टूबर तक राहत नहीं
बिहार में अर्नब का असर 31 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा. इस बीच राज्य के 32 जिलों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किए गए.
Published : October 30, 2026 at 8:38 AM IST
पटना : बिहार में मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शुक्रवार को चक्रवात 'अर्नब' के असर का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक यह प्रभाव बिहार समेत 12 राज्यों पर पड़ेगा. बिहार की बात करें तो अर्नब तूफान के चपेट में 32 जिलों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में भारी बारिश, तेज आंधी-तूफान और वज्रपता का अलर्ट जारी किया गया है.
32 जिलों के लिए अलर्ट जारी
बिहार में सीतामढ़ी और मधुबनी के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. इन 2 जिलों में अत्यंत भारी से भारी बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी जारी की है. जबकि दरभंगा, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लिए ऑरेंज अलर्ट है. इन चार जिलों में 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. यहां बारिश के साथ आंधी तूफान से बचने की सलाह दी गई है.
UPDATED मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक https://t.co/3gxh2yrfyP— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 29, 2026
सावधान बिहार में चक्रवात अर्नब का अलर्ट
पटना समेत शेष 26 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर मौसम विभाग की हर चेतावनी को गंभीरता से लेने और नजर रखना होगा. हालांकि यहां पर कोई गंभीर खतरा नहीं है. फिर भी सावधानी बरतनी होगी. भागलपुर में भी मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है.
''मौसम प्रणाली के प्रभाव से बिहार में वायुमंडलीय नमी बनी हुई है. बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण-पूर्वी हवाओं के कारण बारिश की गतिविधियां सक्रिय हैं. शुक्रवार को भागलपुर में रुक-रुककर बारिश होने के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.''- अनुपम नाहर, वरिष्ठ मौसम विज्ञानी, मौसम विज्ञान केंद्र, भागलपुर
Updated Press Release regarding Extremely Heavy Rainfall issued on Dated 29.10.2026 https://t.co/i8rtPYlt67— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 29, 2026
चक्रवात अर्नब के कारण बढ़ी ठंड
पटना मौसम विभाग की मानें तो अर्नब तूफान के चलते बिहार में ठंड की शुरूआत हो गई है. बारिश की वजह से बिहार का पारा लुढ़कता जा रहा है. बिहार के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. यह बताता है कि गुलाबी ठंड में बिहार प्रवेश कर चुका है. अक्टूबर के अंत में ही नवंबर जैसी ठंडी महसूस की जा रही है.
31 अक्टूबर तक चेतावनी
पटना मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक अर्नब के असर रहने की जानकारी दी है. इस बीच अपील की गई है कि लोग किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ सरकारी सूचनाओं और केवल आधिकारिक फॉरकास्ट पर ही भरोसा करें. ताकि पैनिक की स्थिति न बने.
न करें ये गलती
आकाशीय बिजली गिरने पर लोगों से अपील की जाती है कि वह सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, खुले में काम करने या पेड़ के नीचे न खड़े हों क्योंकि वज्रपात का खतरा सबसे ज्यादा पेड़ों के नीचे और खुले में होता है. मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें.
ये भी पढ़ें-