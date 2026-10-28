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Cyclone Arnab: अर्नब तूफान से निपटने रायपुर जिला प्रशासन अलर्ट, बनाया गया कंट्रोल रूम

अर्नब तूफान ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर चक्रवाती तूफान अर्नब के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए रायपुर जिले में एहतियात के तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. संभावित भारी बारिश, तेज हवाओं एवं अन्य विपरीत मौसम परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है. जिले में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को प्राथमिकता दी जा रही है. ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

जिला प्रशासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से लोगों को चक्रवाती तूफान के संभावित प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है. ग्रामीणों को तेज हवाओं, भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं जलभराव जैसी परिस्थितियों में आवश्यक सावधानियां बरतने सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम संबंधी चेतावनी का पालन करने की समझाइश दी जा रही है.