Cyclone Arnab: अर्नब तूफान से निपटने रायपुर जिला प्रशासन अलर्ट, बनाया गया कंट्रोल रूम
सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 1:28 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर चक्रवाती तूफान अर्नब के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए रायपुर जिले में एहतियात के तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. संभावित भारी बारिश, तेज हवाओं एवं अन्य विपरीत मौसम परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है. जिले में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को प्राथमिकता दी जा रही है. ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
जिला प्रशासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से लोगों को चक्रवाती तूफान के संभावित प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है. ग्रामीणों को तेज हवाओं, भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं जलभराव जैसी परिस्थितियों में आवश्यक सावधानियां बरतने सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम संबंधी चेतावनी का पालन करने की समझाइश दी जा रही है.
संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, पंचायत, विद्युत एवं अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन एवं अन्य राहत-बचाव दलों को आवश्यक संसाधनों के साथ सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
जिला प्रशासन ने नदी-नालों, तालाबों, निचले इलाकों एवं जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. नगरीय निकायों एवं संबंधित विभागों को नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. साथ ही कमजोर भवनों, जर्जर संरचनाओं, पेड़ों एवं विद्युत लाइनों से संभावित जोखिम को देखते हुए आवश्यक एहतियात कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
जिला प्रशासन द्वारा मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान एवं चेतावनियों की नियमित समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों और आम लोगों तक समय पर जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. नियंत्रण कक्षों को सक्रिय रखते हुए संभावित परिस्थितियों की सतत निगरानी एवं विभागों के बीच त्वरित सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित करने को कहा गया है.
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे चक्रवाती तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए सतर्कता बरतें. मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. नदी-नालों एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहें. प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर भरोसा करें.
चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए आमजन की सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 0771-2413233 जारी किया गया है. लोग किसी भी आवश्यक सहायता अथवा संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है. सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे पूरी सतर्कता एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें. ताकि संभावित आपदा की स्थिति में जनजीवन को सुरक्षित रखते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए जा सकें.
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