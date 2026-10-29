ETV Bharat / state

कोरबा में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर, झमाझम बारिश के साथ चलीं तेज हवाएं, अलर्ट मोड पर प्रशासन

अर्नब का असर ( ETV Bharat )

कोरबा: ​बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान अर्नब का व्यापक असर ऊर्जाधानी कोरबा और आसपास के जिलों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद देश के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़े अर्नब चक्रवात के कारण कोरबा जिले में गुरुवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे. यहां तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है.

मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट ​मौसम विभाग ने कोरबा सहित उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है.