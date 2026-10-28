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चक्रवात अर्नब का कांकेर में असर, बेमौसम बारिश से धान की फसल को नुकसान की आशंका

बेमौसम बारिश से धान की फसल खराब ( ETV Bharat )

कांकेर: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर उत्तर बस्तर कांकेर जिले में भी दिखाई दे रहा है. सुबह से जिले में हवा और बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने कांकेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

कांकेर में सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ियों में एक दिन की छुट्टी दी गई है. वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी धान की फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.