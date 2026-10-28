चक्रवात अर्नब का कांकेर में असर, बेमौसम बारिश से धान की फसल को नुकसान की आशंका
किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों में कीट प्रकोप लगने की आशंका है, इसलिए फसल का ध्यान रखें. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 6:57 PM IST
कांकेर: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर उत्तर बस्तर कांकेर जिले में भी दिखाई दे रहा है. सुबह से जिले में हवा और बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने कांकेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
कांकेर में सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ियों में एक दिन की छुट्टी दी गई है. वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी धान की फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.
किसान गुलाब सिंह कोमरा ने बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की बात कही है. वहीं, किसान धन्नूराम पाल ने भी मौसम की मार से प्रभावित किसानों की परेशानी बताई.
करीब 4 एकड़ जमीन में फसल लगाया है. दो एकड़ की फसल नहीं कटी है. बारिश से धान को नुकसान हो रहा है. मेरा दो एकड़ खेत की फसल का नुकसान हो चुका है. हमारे क्षेत्र में बहुत किसान हैं, जिनकी फसल कटी है और अब बारिश में भीग रही है: किसान
लगातार तीन दिन तक बारिश होगी तो खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी. किसान को बहुत नुकसान होगा. एक साल की मेहनत बेकार हो जाएगी: किसान
किसानों ने की मांग
किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाए और आकलन के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके.
कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के वरिष्ठ वैज्ञानिक बीरबल साहू ने बताया कृषि विभाग ने किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने और खड़ी फसल की कटाई को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.
3 दिन तक चक्रवात अर्बन के प्रभाव का अनुमान है. 28,29 अक्टूबर को मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जो फसलें पककर तैयार हैं, उनके नुकसान की संभावना है, जैसे मक्का, धान. दलहनी फसलें जो पककर तैयार हो चुकी है, उनको नुकसान की संभावना है: बीरबल साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कांकेर
कृषि विज्ञान केंद्र की किसानों को सलाह
किसानों को फिलहाल फसल नहीं काटने की सलाह दी गई है. किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि फसलों में कीट प्रकोप लगने की आशंका है, इसलिए फसल का ध्यान रखें.
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