चक्रवात अर्नब : पलामू में लगातार दूसरे दिन बारिश, कच्चे मकान गिरे, अलर्ट पर एनडीआरएफ टीम
पलामू में हो रही बारिश से कई इलाकों में कच्चे मकान गिर गए. एनडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रखा गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 11:23 AM IST
पलामू: चक्रवात अर्नब के कारण पलामू में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण कई इलाकों में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से एनडीआरएफ टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है.
गुरुवार से हो रही बारिश शुक्रवार की सुबह भी होती रही. चक्रवात अर्नब ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है. वहीं गुरुवार को हुई बारिश में कई इलाकों में कच्चे मकान गिर गए. पांकी के सरईडीह में सुरेंद्र प्रजापति का कच्चा मकान गिर गया. इस घटना में उनके मवेशी की भी मौत हो गई.
फसलों को पहुंचा नुकसान, शुक्रवार को खुल गए स्कूल
लगातार बारिश ने धान के फसल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है. साथ ही आलू और चना का फसल भी बर्बाद हो गया है.
वहीं गुरुवार को बंद स्कूल शुक्रवार को खुल गए, हालांकि, बारिश होते रहने से सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बेहद ही कम रही.
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पलामू के डालटनगंज में 75 एमएम, नेतरहाट में 111.5 एमएम बारिश हुई है. लगातार बारिश के बाद पलामू का अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस घटकर 22.6 रहा है.
एनडीआरएफ टीम तैनात
इधर, चक्रवात अर्नब को लेकर पलामू में एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है. शुक्रवार तक के लिए टीम को तैनात किया गया है. शनिवार को टीम वापस पटना लौट जाएगी. हालांकि, पलामू से कहीं भी इस तरह के नुकसान की खबर नहीं है, जहां एनडीआरएफ की टीम का इस्तेमाल किया जा सके.
लगातार बारिश के कारण पलामू के कई इलाकों में बिजली की समस्या भी उत्पन्न हो गई. कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. असीम कुमार ने बताया कि अभी तक कहीं से भी नुकसान की खबर नहीं है. उन्होंने किसी भी आपदा के दौरान मदद के लिए लोगों से जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से संपर्क करने का आग्रह किया है.
यह भी पढ़ें:
झारखंड में आज भी मौसम का बदला रहेगा मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश के आसार, रांची में सुबह घनी धुंध से थमी रफ्तार
चक्रवात अर्नब : बारिश से जनजीवन प्रभावित, स्कूल रहे बंद, किसानों को नुकसान की आशंका
साइक्लोन अर्नब को लेकर झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश