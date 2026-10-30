ETV Bharat / state

चक्रवात अर्नब : पलामू में लगातार दूसरे दिन बारिश, कच्चे मकान गिरे, अलर्ट पर एनडीआरएफ टीम

पलामू में बारिश ( Etv Bharat )

पलामू: चक्रवात अर्नब के कारण पलामू में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण कई इलाकों में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से एनडीआरएफ टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है.

गुरुवार से हो रही बारिश शुक्रवार की सुबह भी होती रही. चक्रवात अर्नब ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है. वहीं गुरुवार को हुई बारिश में कई इलाकों में कच्चे मकान गिर गए. पांकी के सरईडीह में सुरेंद्र प्रजापति का कच्चा मकान गिर गया. इस घटना में उनके मवेशी की भी मौत हो गई.