साइक्लोन अर्नब का असर, कवर्धा में बेमौसम बारिश से किसान परेशान, धान- सोयाबीन और टमाटर की फसल बर्बाद
कबीरधाम जिले में चक्रवात के असर से फसलों को नुकसान, मुआवजे की आस में किसान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 5:24 PM IST
कवर्धा: चक्रवात के असर से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों में पककर तैयार खड़ी धान, सोयाबीन और टमाटर की फसलों को बारिश से भारी नुकसान होने की आशंका है. जिन फसलों को किसान जल्द ही काटकर बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, उन पर मौसम की मार पड़ने से उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर किसान अब नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.
सब्जी उत्पादक किसान भी परेशान
दरअसल, कबीरधाम जिले में बड़ी संख्या में किसान खेती-किसानी पर निर्भर हैं. इस साल किसानों ने धान, सोयाबीन और टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार और आमदनी की उम्मीद लगाई थी. फसलें पककर तैयार होने लगी थीं और कटाई का समय भी नजदीक था. इसी बीच बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश का प्रतिकूल असर पड़ने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है. वहीं, सब्जी उत्पादक किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
कर्ज चुकाने की थी तैयारी
किसानों का कहना है कि खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी पर पहले ही काफी खर्च हो चुका है. ऐसे में तैयार फसल खराब होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है. कई किसान फसल से होने वाली आमदनी के भरोसे परिवार का खर्च चलाने और कृषि संबंधी कर्ज चुकाने की योजना बना रहे थे.
जल्द मुआवजे की मांग
अब किसानों की नजर प्रशासन और सरकार पर टिकी है. किसानों की मांग है कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द सर्वे कराया जाए और फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर पात्र किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल सके.
हालांकि, नुकसान की वास्तविक स्थिति का पता विस्तृत सर्वे के बाद ही चल सकेगा. किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंचाएगा.