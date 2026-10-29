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साइक्लोन अर्नब का असर, कवर्धा में बेमौसम बारिश से किसान परेशान, धान- सोयाबीन और टमाटर की फसल बर्बाद

साइक्लोन अर्नब का असर, कवर्धा में बेमौसम बारिश से किसान परेशान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: चक्रवात के असर से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों में पककर तैयार खड़ी धान, सोयाबीन और टमाटर की फसलों को बारिश से भारी नुकसान होने की आशंका है. जिन फसलों को किसान जल्द ही काटकर बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, उन पर मौसम की मार पड़ने से उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर किसान अब नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

सब्जी उत्पादक किसान भी परेशान दरअसल, कबीरधाम जिले में बड़ी संख्या में किसान खेती-किसानी पर निर्भर हैं. इस साल किसानों ने धान, सोयाबीन और टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार और आमदनी की उम्मीद लगाई थी. फसलें पककर तैयार होने लगी थीं और कटाई का समय भी नजदीक था. इसी बीच बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश का प्रतिकूल असर पड़ने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है. वहीं, सब्जी उत्पादक किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है.