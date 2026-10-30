छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर : बारिश से फसल हुई बर्बाद, प्रशासन से किसानों ने की राहत देने की गुहार
छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर अब भी बरकरार है.उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है.वहीं मध्य और दक्षिण क्षेत्र में किसान परेशान हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 2:12 PM IST
बलरामपुर/कबीरधाम : छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर अब भी बरकरार है. रायपुर से लेकर बलरामपुर तक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. कई स्थानों पर रुक-रुककर बारिश की बौछारें हो रही हैं.वहीं कई जिलों में बादल छाए हैं. बात करे उत्तर छत्तीसगढ़ की तो यहां सरगुजा,सूरजपुर और बलरामपुर रामानुजगंज में मौसम बदला हुआ है.वहीं कबीरधाम जिले में अर्नब के कारण फसल बर्बाद होने पर कलेक्टर ने सर्वे के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया करने के लिए कहा है.
धान की फसल को नुकसान
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग सहित बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर बना हुआ है. जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है खेतों में लगी धान की फसल को भी इस बारिश से नुकसान हुआ है.
बुधवार से लगातार यहां बारिश हो रही है. बारिश के कारण हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. कन्हर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है. हमारे खेत में लगा धान का फसल लगभग पक गया था, लेकिन बारिश के कारण वो भी प्रभावित हुआ है- शुभम गुप्ता,स्थानीय
खेत में बिछी फसल
चक्रवाती तूफान अर्नब का असर धमतरी जिले के किसानों पर भी पड़ा है. लगातार बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. चार महीने तक दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार करने वाले किसानों के सामने अब नुकसान का खतरा मंडराने लगा है. खेतों में पककर तैयार धान की फसल तेज हवाओं के चलते जमीन पर बिछ गई है.
कबीरधाम में किसानों पर असर
तूफानी चक्रवात अर्नब के प्रभाव से पिछले दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने कबीरधाम जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.लगातार बारिश के कारण खेतों में पककर तैयार खड़ी धान सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है. कई किसानों की फसल कटाई के करीब थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने और लगातार बारिश होने से फसलें प्रभावित हो गई हैं.
फसल सड़ने का अंदेशा
बारिश के कारण खेतों में पानी भरने और फसलों के भीगने से धान, सोयाबीन सहित अन्य फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है.पहले से ही खेती की लागत और मेहनत से जूझ रहे किसानों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. प्रभावित किसानों ने प्रशासन से फसल क्षति का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है.
सब्जी उत्पादक किसान भी परेशान
कबीरधाम जिले में बड़ी संख्या में किसान खेती-किसानी पर निर्भर हैं. इस साल किसानों ने धान, सोयाबीन और टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार और आमदनी की उम्मीद लगाई थी. फसलें पककर तैयार होने लगी थीं और कटाई का समय भी नजदीक था. इसी बीच बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश का प्रतिकूल असर पड़ने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है.
वहीं, सब्जी उत्पादक किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है. खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी पर पहले ही काफी खर्च हो चुका है. ऐसे में तैयार फसल खराब होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है. कई किसान फसल से होने वाली आमदनी के भरोसे परिवार का खर्च चलाने और कृषि संबंधी कर्ज चुकाने की योजना बना रहे थे.लेकिन अर्नब तूफान ने खेती पर पानी फेर दिया.
बारिश से फसल क्षति उठाने वाले किसान संबंधित क्षेत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. किसानों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे और मूल्यांकन कराया जाएगा. इसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी- तुलिका प्रजापति, कलेक्टर
किसानों में जगी उम्मीद
प्रशासन की इस पहल से बारिश की मार झेल रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है. अब किसानों की नजर सर्वे प्रक्रिया पर टिकी है.किसानों को उम्मीद है कि नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर जल्द राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके.
चक्रवात अर्नब से हुई तबाही: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फोन कर हालात की सीएम साय से ली जानकारी
किसानों की लहलहाती फसल बारिश के चलते जमीन पर गिरी, साइक्लोन अर्नब के असर से धमतरी में भी किसान परेशान
कोरबा में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर, झमाझम बारिश के साथ चलीं तेज हवाएं, अलर्ट मोड पर प्रशासन