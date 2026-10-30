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छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर : बारिश से फसल हुई बर्बाद, प्रशासन से किसानों ने की राहत देने की गुहार

छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर/कबीरधाम : छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर अब भी बरकरार है. रायपुर से लेकर बलरामपुर तक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. कई स्थानों पर रुक-रुककर बारिश की बौछारें हो रही हैं.वहीं कई जिलों में बादल छाए हैं. बात करे उत्तर छत्तीसगढ़ की तो यहां सरगुजा,सूरजपुर और बलरामपुर रामानुजगंज में मौसम बदला हुआ है.वहीं कबीरधाम जिले में अर्नब के कारण फसल बर्बाद होने पर कलेक्टर ने सर्वे के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया करने के लिए कहा है.

बारिश का दौर जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) धान की फसल को नुकसान