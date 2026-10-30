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सावधान! आज हिमाचल के इन जिलों में बारिश आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

हिमाचल में बारिश आंधी-तूफान का अलर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्नब के चलते पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. गुरुवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि शिमला, जुब्बरहट्टी, सुंदरनगर, कांगड़ा, मुरारी देवी और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश कई जिलों में बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

बारिश आंधी-तूफान का येलो अलर्ट