सावधान! आज हिमाचल के इन जिलों में बारिश आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 8:05 AM IST
शिमला: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्नब के चलते पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. गुरुवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि शिमला, जुब्बरहट्टी, सुंदरनगर, कांगड़ा, मुरारी देवी और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश कई जिलों में बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.
बारिश आंधी-तूफान का येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज (शुक्रवार, 30 अक्टूबर को) कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के चार जिलों में बारिश और आंधी-तूफान बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के अनुसार, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ऊंचे पहाडी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश के साथ उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. शिमला शहर और आसपास के इलाकों में पूर्ण रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर हल्की बारिश होने के आसार हैं.
छितकुल में बर्फबारी
वहीं, गुरुवार को किन्नौर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सांगला तहसील के सीमावर्ती गांव छितकुल में हल्की बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के बाद इलाके का तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया है. प्रशासन ने पर्यटकों को जहां रुके है वहीं रुकने का आग्रह किया है. ताकि किसी के जान हानि न हो. फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को मौसम अनुकूल होने तक सफर न करने का आग्रह भी किया है.
कुकुमसेरी में तापमान -1.2 डिग्री
बारिश और बर्फबारी का असर प्रदेश के विभिन्न जिलों के तापमान पर भी पड़ा है. लाहौल और स्पीति के जनजातीय जिले में स्थित कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां रात का न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है. ऊना प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सीजन के बाद पोस्ट मानसून में 1 से 29 अक्टूबर के बीच हिमाचल में 28.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य (24.8 मिमी) से 15 फीसदी अधिक है. इस दौरान किन्नौर में 46 फीसदी और सिरमौर जिले में 38 फीसदी कब बारिश हुई है. मंडी में सामान्य बारिश हुई है, बाकी 9 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है.
ये भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल ने दी CM सुक्खू की गलत रिपोर्ट, मुख्यमंत्री बोले मुझे शुगर नहीं है, उपकरणों पर उठे सवाल
ये भी पढ़ें: शिमला ग्रामीण में कनेक्टिविटी होगी बेहतर, 72.82 करोड़ के विकास कार्यों के लिए PWD-SJVNL में MoU