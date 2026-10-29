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हिमाचल में भी चक्रवाती तूफान अर्नब का असर, आज इन 6 जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान बिजली की चेतावनी

हिमाचल में भी चक्रवाती तूफान अर्नब का असर ( @PTI )

शिमला: चक्रवाती तूफान अर्नब का देश के कई राज्यों के साथ-साथ हिमाचल में भी दिख रहा है. मौसम ने प्रदेश में यू-टर्न ले लिया है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में बाऱिश के साथ-साथ तूफान और बादल गरजने/बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना है, जिसके चलते 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. निचले एवं मैदानी इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के आसार हैं.

इन जिलों में बारिश आंधी-तूफान का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, अगले 48 घंटे तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम बेहद खराब रहने वाला है. चक्रवाती तूफान का असर प्रदेश के कई जिलों पर पड़ने वाला है. प्रदेश के 6 जिलों में आज (गुरुवार, 29 अक्टूबर को) बारिश, बादल गरजने और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर बारिश के साथ-साथ बादल गरजने, बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है.