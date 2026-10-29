हिमाचल में भी चक्रवाती तूफान अर्नब का असर, आज इन 6 जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान बिजली की चेतावनी
चक्रवाती तूफान अर्नब का असर कई राज्यों में अगले दो-तीन दिनों तक रहने वाला है. जानें अगले कुछ घंटे कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:52 AM IST
शिमला: चक्रवाती तूफान अर्नब का देश के कई राज्यों के साथ-साथ हिमाचल में भी दिख रहा है. मौसम ने प्रदेश में यू-टर्न ले लिया है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में बाऱिश के साथ-साथ तूफान और बादल गरजने/बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना है, जिसके चलते 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. निचले एवं मैदानी इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के आसार हैं.
इन जिलों में बारिश आंधी-तूफान का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, अगले 48 घंटे तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम बेहद खराब रहने वाला है. चक्रवाती तूफान का असर प्रदेश के कई जिलों पर पड़ने वाला है. प्रदेश के 6 जिलों में आज (गुरुवार, 29 अक्टूबर को) बारिश, बादल गरजने और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर बारिश के साथ-साथ बादल गरजने, बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है.
हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज गुरुवार 29 अक्टूबर और कल शुक्रवार 30 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, शनिवार, 31 अक्टूबर को प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने के आसार हैं. सप्ताह के शेष दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
हिमाचल में माइनस में तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ऊना में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. इसके बाद अलगे 2-3 दिनों के दौरान कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
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