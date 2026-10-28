हिमाचल में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर, इन 6 जिलों में बारिश, आंधी-तूफान का अलर्ट
चक्रवाती तूफान अर्नब का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है. जानें अगले कुछ घंटे कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:33 PM IST
शिमला: चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का असर अब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है. बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन अर्नब मंगलवार तड़के 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के साथ ही समुद्र में उंची लहरें देखी जा रही है. क्षेत्र में भारी बारिश के साथ-साथ 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बारिश और आंधी-तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी इस तूफान का असर पड़ने वाला है.
भारी बारिश आंधी-तूफान का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के बीच हिमाचल प्रदेश में भी मौसम करवट लेने के संकेत हैं. प्रदेश में लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों और किसानों के लिए आगामी दो दिन मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार का कहना है, "साइक्लोन अर्नब का असर हिमाचल प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर तक महसूस किया जाएगा. शिमला, मंडी और सोलन में बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है."
VIDEO | Cyclone Arnab: Meteorological Centre Director Shobhit Katiyar says the impact of the cyclone will be felt in Himachal Pradesh from October 29 to 31; Shimla, Mandi and Solan are likely to experience rain, while a yellow alert has been issued for thunderstorms in some areas. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी जिला स्तरीय चेतावनी के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. हालांकि, सभी जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं है और मौसम संबंधी चेतावनी चुनिंदा जिलों तक सीमित है. ऐसे में लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
29 अक्टूबर को छह जिलों में गरज-चमक के आसार
मौसम विभाग की जिला स्तरीय चेतावनी के मुताबिक, 29 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. इसके अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए स्थानीय स्तर पर सतर्क रहने की जरूरत जताई है.
31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कोई चेतावनी नहीं
जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अक्टूबर के साथ ही 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के लिए प्रदेश में गरज-चमक और बिजली गिरने को लेकर कोई जिला स्तरीय चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि, मौसम की परिस्थितियों में बदलाव संभव है, इसलिए लोगों को विभाग की ओर से जारी होने वाले ताजा बुलेटिन पर नजर रखनी चाहिए.
किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए किसानों और आम लोगों के लिए एहतियाती सलाह जारी की है. किसानों को कटी हुई फसल और कृषि उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखने अथवा तिरपाल से ढककर बांधने की सलाह दी गई है, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके.
विभाग ने लोगों को बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने, कंक्रीट के फर्श पर नहीं लेटने और कंक्रीट की दीवारों के सहारे खड़े होने से बचने की सलाह दी है. इसके अलावा बिजली चमकने और गरज-चमक की गतिविधियों के दौरान विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
चक्रवात के बीच हिमाचल के मौसम पर नजर
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम प्रभावित हुआ है. इसी दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है. हिमाचल प्रदेश के लिए जारी चेतावनी भी इसी अवधि में मौसम में संभावित बदलाव की ओर संकेत करती है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार का कहना है कि अर्नब का असर हिमाचल में भी कुछ जिलों में नजर आएगा. इस दौरान शिमला, सोलन, सिरमौर कुल्लू और किन्नौर जिला में 29 और 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.
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