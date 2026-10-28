ETV Bharat / state

हिमाचल में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर, इन 6 जिलों में बारिश, आंधी-तूफान का अलर्ट

हिमाचल में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर ( @PTI )

शिमला: चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का असर अब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है. बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन अर्नब मंगलवार तड़के 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के साथ ही समुद्र में उंची लहरें देखी जा रही है. क्षेत्र में भारी बारिश के साथ-साथ 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बारिश और आंधी-तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी इस तूफान का असर पड़ने वाला है.

भारी बारिश आंधी-तूफान का अलर्ट बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के बीच हिमाचल प्रदेश में भी मौसम करवट लेने के संकेत हैं. प्रदेश में लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों और किसानों के लिए आगामी दो दिन मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार का कहना है, "साइक्लोन अर्नब का असर हिमाचल प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर तक महसूस किया जाएगा. शिमला, मंडी और सोलन में बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है."