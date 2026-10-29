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यूपी में दिखा 'अर्नब' चक्रवात का असर; वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र में हुई बारिश, बादल छाए रहे

वाराणसी में हुई हल्की बारिश ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी/सोनभद्र/प्रयागराज : बंगाल की खाड़ी से सक्रिय नये चक्रवात 'अर्नब' का असर यूपी में दिखने लगा है. गुरुवार की सुबह से कई जिलों में बारिश हुई. वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र समेत कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है. जहां वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र में जहां हल्की बारिश हुई और वहीं तेज हवाएं भी चल रही हैं.

वाराणसी में हल्की बारिश (Video credit: ETV Bharat) चक्रवात ‘अर्णब’ के संभावित प्रभाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने, खराब मौसम में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव की तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिये गये हैं. लोगों को आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. किसानों की फसल और पशुधन की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं.