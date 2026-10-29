यूपी में दिखा 'अर्नब' चक्रवात का असर; वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र में हुई बारिश, बादल छाए रहे
वाराणसी में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 4:51 PM IST
वाराणसी/सोनभद्र/प्रयागराज : बंगाल की खाड़ी से सक्रिय नये चक्रवात 'अर्नब' का असर यूपी में दिखने लगा है. गुरुवार की सुबह से कई जिलों में बारिश हुई. वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र समेत कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है. जहां वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र में जहां हल्की बारिश हुई और वहीं तेज हवाएं भी चल रही हैं.
चक्रवात ‘अर्णब’ के संभावित प्रभाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने, खराब मौसम में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव की तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिये गये हैं. लोगों को आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. किसानों की फसल और पशुधन की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं.
यूपी के कई जिलों में गुरुवार सुबह अचानक मौसम बदल गया. सुबह की शुरुआत सुबह ठंड और हवाओं के साथ हुई. वाराणसी में सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हुई. जिसके बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. मौसम को देखते हुए गंगा नदी में छोटी नावों के संचालन को नाविकों ने रोक दिया है.
इसके अलावा सोनभद्र में सुबह से बादल छाए हैं. रुक-रुक कर मध्यम-तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. चक्रवात 'अर्नब' को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
प्रयागराज में भी गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया. शहर में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है. सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश के बीच तेज हवाएं चल रही हैं. जिले में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.
बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंचलिक केंद्र लखनऊ की चेतावनी के मुताबिक, 28 और 29 अक्टूबर को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई थी. इस दौरान कई जगहों पर गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी तीव्र आशंका जताई गई थी. संभावित प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राहत आयुक्त ने प्रदेश के समूचे प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश जारी किए थे.
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