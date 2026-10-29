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हरियाणा में चक्रवाती तूफान "अर्नब" का दिखने लगा असर, 4 जिलों में हो रही बारिश, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हरियाणा में चक्रवाती तूफान "अर्नब" का दिखने लगा अस ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में चक्रवाती तूफान "अर्नब" का असर दिखाई देने लगा है. गुरुवार सुबह पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और यमुनानगर के कई हिस्सों में बारिश हुई. बूंदाबांदी के बाद आसमान में काली घटा छा गईं. मौसम में आए इस बदलाव से ठंडक बढ़ने के आसार हैं. आईएमडी चंडीगढ़ ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.

15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 15 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. करनाल और यमुनानगर में आंधी को लेकर भी चेतावनी दी गई है. अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह समेत कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.