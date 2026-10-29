हरियाणा में चक्रवाती तूफान "अर्नब" का दिखने लगा असर, 4 जिलों में हो रही बारिश, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
हरियाणा में तूफान "अर्नब" के असर से चार जिलों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Published : October 29, 2026 at 8:25 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में चक्रवाती तूफान "अर्नब" का असर दिखाई देने लगा है. गुरुवार सुबह पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और यमुनानगर के कई हिस्सों में बारिश हुई. बूंदाबांदी के बाद आसमान में काली घटा छा गईं. मौसम में आए इस बदलाव से ठंडक बढ़ने के आसार हैं. आईएमडी चंडीगढ़ ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.
15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 15 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. करनाल और यमुनानगर में आंधी को लेकर भी चेतावनी दी गई है. अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह समेत कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
Special Weather Bulletin Regarding Thunderstorm/Lightning/Gusty Winds /Hailstorm activity over Punjab & Haryana from 29th October to 31st October 2026. https://t.co/NiHc9CbbdV— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 28, 2026
तेज हवा और आकाशीय बिजली का खतरा : मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 29 अक्टूबर को हरियाणा के मध्य, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है. इन क्षेत्रों के 15 जिलों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. वहीं, 30 अक्टूबर को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. पंचकूला, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में भी मौसम पर नजर रखने की जरूरत है.
अक्टूबर में सामान्य से 181 प्रतिशत ज्यादा बारिश: वहीं, प्रदेश में अक्टूबर के दौरान सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 से 27 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा में औसतन 25.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 9.0 मिलीमीटर है. इस तरह बारिश सामान्य से 181 प्रतिशत अधिक रही. जिलेवार आंकड़ों में सोनीपत सबसे आगे रहा, जहां इस अवधि में 63.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. मौजूदा मौसम प्रणाली के चलते बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है.
बावल 13 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा: इसके साथ ही बारिश और बदलते मौसम के बीच प्रदेश में सुबह-शाम ठंड का असर महसूस होने लगा है. पिछले दिन के मुकाबले हरियाणा के औसत न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. रेवाड़ी जिले के बावल में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंचकूला में 13.1, महेंद्रगढ़ में 13.2, नारनौल में 13.5 और करनाल में 13.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.
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