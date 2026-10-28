आ गया अर्नब तूफान : छत्तीसगढ़ में दो दिनों तक दिखेगा असर, साइक्लोन के कारण हवा के साथ तेज बारिश
साइक्लोन अर्नब का छत्तीसगढ़ में असर दिख रहा है.राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरु हो चुकी है.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 4:06 PM IST
रायपुर : आंध्र प्रदेश और बापटला के बीच सीवियर साइक्लोन के रूप में अर्नब साइक्लोन लैंड फाल कर चुका है. अर्नब साइक्लोन का सुबह से छत्तीसगढ़ में असर दिखाई देने लगा है. अर्नब साइक्लोन की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में हवाओं के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है. इसकी वजह से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है.
प्रदेश में कैसा रहेगा असर ?
साइक्लोन अर्नब का प्रभाव छत्तीसगढ़ में केवल 28 और 29 अक्टूबर तक ही रहेगा. इसका सबसे ज्यादा असर केवल 28 अक्टूबर को ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा. 30 अक्टूबर को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. जो लोकल सिनॉप्टिक फीचर की वजह से हो सकते हैं. तापमान के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री की वृद्धि हुई है. वही अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. अगले दो दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. उसके बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि अगले 48 घंटे में उत्तर, उत्तर पश्चिम की ओर कमजोर होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है.
अर्नब के कारण 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कोंडागांव और गरियाबंद जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है. इसके साथ ही बस्तर और रायपुर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. भारी से भारी बारिश के लिए जारी किया गया है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक
गुरुवार को साइक्लोन रहेगा कमजोर
साइक्लोन अर्नब के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश के बारे में मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान 100 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है. गुरुवार को साइक्लोन अर्नब के कमजोर होने के बाद उत्तर छत्तीसगढ़ में भी एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. जहां पर 60 मिलीमीटर से लेकर 100 मिली मीटर तक बारिश हो सकती है.
सड़क पर नजर आए छाते और रैनकोट
फिर एक बार बारिश की तरह लोग छाते और रेनकोट में नजर आए. साइक्लोन अर्नब को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क और सावधान रहने के निर्देश भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ के लगभग 10 जिलों के स्कूलों में अर्नब साइक्लोन की वजह से छुट्टी कर दी गई है. इसके साथ ही NDRF और SDRF की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. जिससे आपात स्थिति से निपटा जा सके.
जिला प्रशासन ने की अपील
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे चक्रवाती तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए सतर्कता बरतें. मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. नदी-नालों एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहें. प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर भरोसा करें.
चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए आमजन की सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 0771-2413233 जारी किया गया है. लोग किसी भी आवश्यक सहायता अथवा संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है. सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे पूरी सतर्कता एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें. ताकि संभावित आपदा की स्थिति में जनजीवन को सुरक्षित रखते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए जा सकें.
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