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आ गया अर्नब तूफान : छत्तीसगढ़ में दो दिनों तक दिखेगा असर, साइक्लोन के कारण हवा के साथ तेज बारिश

छत्तीसगढ़ में दो दिनों तक दिखेगा असर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : आंध्र प्रदेश और बापटला के बीच सीवियर साइक्लोन के रूप में अर्नब साइक्लोन लैंड फाल कर चुका है. अर्नब साइक्लोन का सुबह से छत्तीसगढ़ में असर दिखाई देने लगा है. अर्नब साइक्लोन की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में हवाओं के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है. इसकी वजह से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है.

प्रदेश में कैसा रहेगा असर ?