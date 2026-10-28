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चक्रवात अर्नब का राजस्थान में असर, 29-30 अक्टूबर को बारिश, 29 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग भवन जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब का असर अब राजस्थान के मौसम पर भी दिखाई देने की संभावना है. समुद्र में उठा यह चक्रवाती सिस्टम प्रचंड रूप धारण कर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में नमी बढ़ने और मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल छाने, मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.