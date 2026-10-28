चक्रवात अर्नब का राजस्थान में असर, 29-30 अक्टूबर को बारिश, 29 जिलों में येलो अलर्ट
राजस्थान में चक्रवात अर्नब और पश्चिमी विक्षोभ के असर से 29-30 अक्टूबर को बारिश की संभावना है.
Published : October 28, 2026 at 12:00 PM IST
जयपुर: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब का असर अब राजस्थान के मौसम पर भी दिखाई देने की संभावना है. समुद्र में उठा यह चक्रवाती सिस्टम प्रचंड रूप धारण कर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में नमी बढ़ने और मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल छाने, मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, लेकिन 29 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बादल छाने और कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी 29 और 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
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30 अक्टूबर को 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट: चक्रवाती सिस्टम के संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. उपलब्ध मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 29 अक्टूबर को जयपुर और कोटा समेत 18 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, 30 अक्टूबर को 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बना रह सकता है. इस दिन अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में बारिश की संभावना जताई गई है.
चक्रवात अर्नब कैसे बदलेगा राजस्थान का मौसम: बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ चक्रवाती तूफान अर्नब 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने का अनुमान है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर दिशा की ओर बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है. समुद्र में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम अपने आसपास के वायुमंडलीय दबाव, हवा की दिशा और नमी के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं. इसी तरह की परिस्थितियों के कारण राजस्थान में पूर्वी हवाएं सक्रिय होने और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश के अनुकूल स्थिति बनने की संभावना जताई गई है. 29 और 30 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है. चक्रवाती सिस्टम से जुड़ी नमी और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है.
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राजस्थान मौसम अपडेट 26 अक्टूबर राज्य के भरतपुर, जयपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में 29-30 अक्टूबर कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज हवाओं 30-40 Kmph के साथ हल्की से मध्यम बारिश व जोधपुर, बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में भी 29-30 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना। https://t.co/PZefyCeojJ— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 26, 2026
दिन और रात के तापमान में गिरावट: प्रदेश में मौसम में बदलाव के संकेत तापमान में गिरावट के रूप में भी दिखाई देने लगे हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान धूप कमजोर रहने के कारण कुछ स्थानों पर दिन के तापमान में करीब 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. वहीं, सीकर, कोटा, अजमेर और टोंक में न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक गिरावट की जानकारी सामने आई है. सीकर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा, जहां न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बारिश और तेज हवाओं के कारण आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.
आंध्र प्रदेश के तट पर तूफान का असर: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान का सबसे अधिक प्रभाव आंध्र प्रदेश और आसपास के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, तूफान मंगलवार शाम को विशाखापट्टनम तट से करीब 180 किलोमीटर दूर था और लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था. तूफान के तट से टकराने के दौरान आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई थी. रिपोर्ट में हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है. तटीय क्षेत्रों में संभावित खतरे को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनियों के अनुसार निगरानी और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.
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किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत: राजस्थान में संभावित बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन तेज हवाओं और मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतना जरूरी होगा. खुले मैदानों, खेतों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए. किसानों को भी बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान के अनुसार कटाई, फसल सुखाने और कृषि उपज के भंडारण से जुड़े कामों की योजना बनानी चाहिए.