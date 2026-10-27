छत्तीसगढ़ में अर्नब चक्रवात से भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी
अर्नब चक्रवात को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 10:46 PM IST
रायपुर: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात रौद्र रूप धारण कर रहा है. यह तेजी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक बढ़ रहा है. इस वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ तेज हवाएं भी चलेंगी. इसे देखते हुए रेलवे ने भी अलर्ट जारी किया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
रेलवे ने यात्रियों से की अपील
रेलवे प्रशासन यात्रियों को जरूरी सावधानियों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित कर रहा है. इसके लिए स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सूचना और डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन, आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है. खराब मौसम की संभावना को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) यात्रियों से आग्रह करता है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और रेलवे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें.
ट्रेन की स्थिति जांचें: अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, अपनी ट्रेन के चलने की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.
स्टेशन पर समय से पहले पहुंचे: खराब मौसम के कारण होने वाली संभावित रुकावटों और सड़क यातायात में देरी को ध्यान में रखते हुए, स्टेशन पर पर्याप्त समय लेकर पहुंचें.
रेलवे की सलाह का पालन करें: स्टेशनों पर की जाने वाली घोषणाओं को सुनें और रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.
रेलवे ट्रैक से दूर रहें: रेलवे ट्रैक पार करने से बचें और केवल यात्रियों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में ही रहें.
मोबाइल फोन और जरूरी सामान साथ रखें: सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल फोन चार्ज हो. साथ ही, जरूरी दवाएं, पीने का पानी और आपातकालीन संपर्क जानकारी अपने पास रखें.
फिसलन वाली जगहों पर सावधानी बरतें: बारिश के कारण प्लेटफॉर्म, फुट ओवरब्रिज और सीढ़ियां फिसलन भरी हो सकती हैं, ऐसी जगहों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें.
केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें: यदि ट्रेन के समय में बदलाव होता है, रूट बदला जाता है या ट्रेन रद्द होती है, तो सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए केवल रेलवे के आधिकारिक संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें.