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छत्तीसगढ़ में अर्नब चक्रवात से भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

अर्नब चक्रवात तूफान का खतरा ( ETV BHARAT )

रायपुर: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात रौद्र रूप धारण कर रहा है. यह तेजी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक बढ़ रहा है. इस वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ तेज हवाएं भी चलेंगी. इसे देखते हुए रेलवे ने भी अलर्ट जारी किया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

रेलवे ने यात्रियों से की अपील रेलवे प्रशासन यात्रियों को जरूरी सावधानियों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित कर रहा है. इसके लिए स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सूचना और डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन, आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है. खराब मौसम की संभावना को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) यात्रियों से आग्रह करता है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और रेलवे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें.