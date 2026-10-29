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किसानों की लहलहाती फसल बारिश के चलते जमीन पर गिरी, साइक्लोन अर्नब के असर से धमतरी में भी किसान परेशान

किसानों की लहलहाती फसल बारिश के चलते जमीन पर गिरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर धमतरी जिले के किसानों पर भी पड़ा है. लगातार बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. चार महीने तक दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार करने वाले किसानों के सामने अब नुकसान का खतरा मंडराने लगा है. खेतों में पककर तैयार धान की फसल तेज हवाओं के चलते जमीन पर बिछ गई है.

तेज हवाओं ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेतों में बिछी धान की फसल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) फसल गिरकर जमीन पर बिछी धमतरी शहर से लगे कोलियारी, करेठा, अछोटा, भोयना, मुड़पार और शंकरदाह क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं का असर साफ नजर आ रहा है. इन इलाकों में कई एकड़ खेतों में धान की फसल आड़ी होकर जमीन पर गिर गई है. वहीं, लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से फसल को और नुकसान पहुंचने की आशंका है.