किसानों की लहलहाती फसल बारिश के चलते जमीन पर गिरी, साइक्लोन अर्नब के असर से धमतरी में भी किसान परेशान
धमतरी में किसान चिंता में..! दो दिन की बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेतों में बिछी धान की फसल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 6:20 PM IST
धमतरी: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर धमतरी जिले के किसानों पर भी पड़ा है. लगातार बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. चार महीने तक दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार करने वाले किसानों के सामने अब नुकसान का खतरा मंडराने लगा है. खेतों में पककर तैयार धान की फसल तेज हवाओं के चलते जमीन पर बिछ गई है.
फसल गिरकर जमीन पर बिछी
धमतरी शहर से लगे कोलियारी, करेठा, अछोटा, भोयना, मुड़पार और शंकरदाह क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं का असर साफ नजर आ रहा है. इन इलाकों में कई एकड़ खेतों में धान की फसल आड़ी होकर जमीन पर गिर गई है. वहीं, लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से फसल को और नुकसान पहुंचने की आशंका है.
धान कटाई के समय मौसम की मार
किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई खेतों में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का काम शुरू होने वाला है और कई किसानों ने अपनी उपज काट भी ली है. कई किसान कटे हुए फसलों को उठा भी नहीं पाए हैं, लेकिन ऐन मौके पर मौसम की मार ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है.
दो दिनों से हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसल गिर गई है. बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो गिरी हुई फसल में अंकुरण निकलने का खतरा बढ़ जाएगा. इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होगी. बहुत नुकसान हो जाएगा- राधेश्याम कोसरे, किसान
खेतों से पानी निकालने में जुटे किसान
किसान टीकाराम साहू ने बताया कि फसल को बचाने के लिए अपने स्तर पर खेतों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश के चलते उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. किसानों का कहना है कि चार महीने की मेहनत के बाद फसल तैयार हुई है और अब कटाई के समय मौसम की मार झेलनी पड़ रही है. ऐसे हालात में यदि फसल खराब होती है, तो आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है.
नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग करेंगे
लगातार बारिश से परेशान किसानों ने कहा कि यदि फसलों को इसी तरह नुकसान पहुंचता रहा, तो वे शासन-प्रशासन से मुआवजे की मांग करेंगे. किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर फसल नुकसान का आकलन करेगा और पात्र किसानों को राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा.