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छत्तीसगढ़ में अर्नब चक्रवात से हुए नुकसान का होगा सर्वे, सीएम साय ने कहा- सर्वे के बाद किसानों को मिलेगा मुआवजा

छत्तीसगढ़ में अर्नब चक्रवात से हुए नुकसान का होगा सर्वे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में चक्रवात तूफान अर्नब से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे होगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी तरह के नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है. जिलों को आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिला पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपने के बारे में भी कहा गया है.

सीएम साय ने कहा- सर्वे के बाद किसानों को मिलेगा मुआवजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हर तरह की स्थिति के लिए तैयार थी सरकार- साय चक्रवात को लेकर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि " शासन अलर्ट था, सभी जिले के कलेक्टर को निर्देशित था और सभी तरह की स्थिति के लिए सरकार तैयारी थी. हमारी SDRF और NDRF टीम भी अलर्ट भी थी. अब जो भी किसानों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाएगा.