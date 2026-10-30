छत्तीसगढ़ में अर्नब चक्रवात से हुए नुकसान का होगा सर्वे, सीएम साय ने कहा- सर्वे के बाद किसानों को मिलेगा मुआवजा
सीएम साय ने कहा- किसानों की फसल और मकान के नुक़सान को लेकर कराया जाएगा सर्वे, जिला अधिकारियों को दिए गए निर्देश
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 4:33 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में चक्रवात तूफान अर्नब से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे होगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी तरह के नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है. जिलों को आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिला पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपने के बारे में भी कहा गया है.
हर तरह की स्थिति के लिए तैयार थी सरकार- साय
चक्रवात को लेकर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि " शासन अलर्ट था, सभी जिले के कलेक्टर को निर्देशित था और सभी तरह की स्थिति के लिए सरकार तैयारी थी. हमारी SDRF और NDRF टीम भी अलर्ट भी थी. अब जो भी किसानों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाएगा.
इस चक्रवात अर्नब के कारण किसानों को जो भी क्षति हुई है चाहे फसलों की या मकानों की, सबका सर्वे होगा और मुआवजा दिया जाएगा- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
सभी जिलों में होगा आकलन
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जिलों में पहले इस बात का आकलन करवाया जा रहा है कि किस तरीके के नुकसान को इस चक्रवात के कारण लोगों को झेलना पड़ा है. फसलों के नुकसान के लिए सर्वे कराया जा रहा है साथ ही जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे किया जा रहा है. हर संभव सहायता दी जाएगी.
सीएम ने अपने कार्यक्रम भी किए थे रद्द
मुख्यमंत्री ने चक्रवात के कारण 28 और 29 तारीख के अपने कार्यक्रम के रद्द कर दिए थे. लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर के जिलों से इस बात की रिपोर्ट भी ली थी कि तैयारी किस तरह से की गई है. उन्होंने कहा कि अब जब चक्रवात का मामला खत्म हो चुका है तो हम नुकसान का आकलन करने के लिए पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं. जैसे ही इसके आकलन की रिपोर्ट आएगी. जिनको भी जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया.