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साइक्लोन अर्नब से बालोद में भी फसलें बर्बाद, हजारों एकड़ में खड़ी फसल बारिश और हवा से जमीन पर गिरी

खेतों में पानी भरा, फसल गिरने से दाने काले पड़ने और अंकुरित होकर सड़ने का खतरा, संवाददाता दानवीर साहू की रिपोर्ट

BALOD PADDY CROP DAMAGE
साइक्लोन अर्नब से बालोद में भी फसलें बर्बाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2026 at 3:11 PM IST

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बालोद: चक्रवात अर्नब की रफ्तार भले ही दो दिनों की तबाही के बाद अब धीमी पड़ गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद में यह तूफान किसानों के हौसले पूरी तरह पस्त कर गया है. बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने हजारों एकड़ में खड़ी तैयार फसलों को जमीन पर बिछा दिया है. खेतों में पानी भरा है और बालियां सड़ने की कगार पर हैं. देखिए बालोद के खेतों से यह ग्राउंड रिपोर्ट.

फसल गिरने से दाने काले पड़ने और अंकुरित होकर सड़ने का खतरा, संवाददाता दानवीर साहू की रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हजारों एकड़ की फसल बर्बाद

बालोद जिले में हजारों एकड़ में लगी धान की फसल इस तूफान की भेंट चढ़ चुकी है. खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है. किसानों पर यह दोहरी मार है. पहली फसल गिरने से दाने काले पड़ने और अंकुरित होकर सड़ने का खतरा पैदा हो गया है. वहीं दूसरी तरफ हार्वेस्टर या मशीनें अब इन दलदली खेतों में नहीं उतर सकतीं. ऐसे में फसल को बचाने के लिए किसानों को अब महंगे मजदूरों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कटाई का खर्च दोगुना से तीन गुना बढ़ जाएगा.

प्रशासन से उम्मीदें

तूफान गुजर चुका है, लेकिन नुकसान का मंजर अब साफ दिखने लगा है. जिले भर के प्रभावित किसान अब उम्मीद की नजरों से प्रशासन की ओर देख रहे हैं. कब राजस्व अमला खेतों में पहुंचेगा और नुकसान का सही आकलन किया जाएगा.

BALOD PADDY CROP DAMAGE
हजारों एकड़ में खड़ी फसल बारिश और हवा से जमीन पर गिरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समय पर मिले राहत

किसानों का कहना है कि प्रशासन जल्द कागजी कार्यवाही कर तत्काल गिरदावरी और सर्वे का काम पूरा करे, ताकि फसल बीमा और आपदा राहत की राशि तय वक्त में पहुंच सके. किसानों को इन दिनों कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है यहां तक कि कई किसानों की फसलें पानी में पूरी तरह डूबी हुई है.

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बालोद में तूफान का असर

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